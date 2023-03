Lyt til artiklen

Egentlig var træningen kun åben for medier det første kvarter.

Men en spansk tv-kanal var uhyre kreativ og formåede alligevel at lure på de ting, Norge havde gang i inden lørdagens landskamp. Det skriver TV 2 Norge.

For mens de norske medier respekterede reglerne og trak sig tilbage, da de 15 minutter var gået, fulgte den spanske tv-kanal Movistar Plus stadig med.

Tirsdag aften blev der på tv sendt flere sekvenser fra den ellers lukkede del af træningen, og at det kunne lade sig gøre, skyldes ifølge de norske medier, at træningsanlægget i Marbella ikke kan skærmes af.

Norge møder Spanien lørdag aften. Foto: Fredrik Varfjell Vis mere Norge møder Spanien lørdag aften. Foto: Fredrik Varfjell

Det ligger nemlig i en kløft, og stiller man sig på skråningerne, er det muligt at følge med.

»Man bliver ikke længere overrasket. Det kan ske, de kigger, og det er sikkert ikke første gang, det sker for os,« siger Sander Berge, der til dagligt spiller for Sheffield United.

Det betyder dog langt fra, at han synes opførslen fra de spanske tv-journalister er i orden.

»Det er selvfølgelig ikke acceptabelt. Det er ikke noget, man skal gøre, når vi forsøger at have en lukket træning og forberede os på en vigtig kamp for begge hold. Men vi lever med det og gør vores for at holde ting skjult,« siger han.

Landstræner Ståle Solbakken tager den dog lidt mere med ro og konstaterer, at det blot viser, at Spanien må have en vis portion respekt for nordmændene.

Movistar Plus har endnu ikke kommenteret på sagen.