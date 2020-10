Ikke siden 2000 har Norges fodboldlandshold været med til en slutrunde, og holdet kommer ikke med til EM.

Norge kommer heller ikke med til en fodboldslutrunde i denne omgang.

På hjemmebanen i Oslo tabte Norge 1-2 til Serbien efter forlænget spilletid og misser dermed EM.

Det var en playoffkamp i Nations League, og kun vinderen gik videre til en afgørende kamp om at komme med til EM.

Dermed må EM-publikummet undvære en profil som Borussia Dortmund-angriberen Erling Braut Haaland.

Norge har ikke været med til en slutrunde siden 2000.

I torsdagens kamp scorede Lazio-stjernen Sergej Milinkovic-Savic begge mål for Serbien.

Efter 82 minutter bragte Milinkovic-Savic udeholdet foran 1-0 efter skidt opdækning i det norske forsvar.

Norges indskiftede midtbanespiller Mathias Normann hamrede 1-1-udligningen i nettet med en hård og flad afslutning efter 88 minutter.

Så skulle holdene ud i forlænget spilletid, og her slog Milinkovic-Savic til med et lækkert chip efter 103 minutter.

Serbien er dermed kun en enkelt sejr fra at komme med til EM.

Serbien skal 12. november spille playoff-finale hjemme mod Skotland, der besejrede Israel efter straffesparkskonkurrence. Både den ordinære og forlængede spilletid endte uden mål.

Island var også i aktion torsdag aften og vandt på to mål af Gylfi Sigurdsson 2-1 hjemme over Rumænien i Nations League.

Island skal ligesom Serbien vinde en enkelt kamp mere for at komme til EM. Det bliver ude mod Ungarn, som vandt 3-1 ude over Bulgarien.

EM, som skulle være spillet i sommeren 2020, er rykket til sommeren 2021 på grund af coronapandemien.

Fra 11. juni til 11. juli 2021 bliver EM afviklet i 12 byer - heriblandt København, hvor det danske landshold skal spille sine tre gruppekampe.

