Norge anbefaler at spille fodbold-EM for både kvinder og mænd i 2021, selv om OL-flytningen skaber problemer.

Flytningen af OL og EM i herrefodbold har skabt trængsel i sportskalenderen næste sommer.

Men sammenklumpningen af de mange store begivenheder bør ikke gå ud over kvindernes fodbold-EM, mener Norges Fodboldforbund (NFF).

Forbundet har sendt et brev til Uefa-præsident Aleksander Ceferin med en opfordring til, at EM for kvinder bliver afviklet i sommeren 2021 på trods af konkurrencen fra andre store mesterskaber.

- Det er for tidligt at sige, hvordan det ender, men det er vores holdning, at vi ønsker, at planlagte mesterskaber opretholdes, samtidig med, at der gøres plads til dem, der er flyttet, siger NFF's generalsekretær, Pål Bjerketvedt, til NTB.

EM for kvinder skal efter den oprindelige plan spilles mellem 7. juli og 1. august næste år og vil dermed overlappe sommer-OL, som efter flytningen skal begynde 23. juli.

Det betyder, at kvindernes EM efter alt at dømme bliver flyttet, og der har været forslag fremme om, at turneringen i stedet skal spilles i 2022, hvor der er lidt mere luft i kalenderen.

Men nordmændene foreslår, at EM for både kvinder og mænd afvikles i 2021, hvilket ifølge NFF vil være et stærkt signal i ligestillingsperspektiv.

- Vi er godt klar over, at 2021 ikke bliver et normalt år på nogen som helst måde, og at nogle turneringer muligvis vil blive afviklet oven i hinanden og måske på andre tidspunkt end det, der var planlagt.

- Men vi håber fortsat på, at det kan lade sig gøre, siger Pål Bjerketvedt.

England er vært for kvindernes EM, der får deltagelse af 16 hold.

/ritzau/