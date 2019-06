Sydkoreas fodboldkvinder dominerede, men måtte gå fra banen med et 1-2-nederlag til Norge ved VM.

Norge er videre ved kvindernes fodbold-VM, selv om nordmændene var i store problemer i mandagens nøglekamp mod Sydkorea.

På trods af et stort sydkoreansk overtag vandt nordmændene med 2-1 efter scoringer på straffespark tidligt i begge halvlege.

Mens nordmændene er klar til turneringens ottendedelsfinaler, kan sydkoreanerne booke flybilletterne hjem fra Frankrig. Holdet forlader turneringen efter lutter nederlag.

Sydkorea var tvunget til at vinde kampen over Norge for at kunne gå videre - enten som toer i gruppen eller som en af de fire bedste treere. Sydkoreanerne spillede da også chancen og fortjente en bedre skæbne.

To dumme straffespark og manglende skarphed foran mål beseglede dog holdets slutrundedeltagelse.

Det første klodsede straffespark blev begået efter tre minutter, da Chelsea-spilleren Maria Thorisdottir blev revet ned efter et hjørnespark.

Caroline Graham Hansen blev sat til at sparke, og den kommende Barcelona-kant var sikker fra pletten.

Det skulle vise sig at være nordmændenes eneste forsøg inden for rammen i første halvleg.

Sydkoreanerne havde bolden mest og var mere skydeglade, men skarpheden manglede i både afslutninger og i flere situationer, hvor der var mulighed for at spille sig til store chancer. Derfor kunne Norge gå til pause foran med 1-0.

Anden halvleg åbnede ligesom første halvleg. Lidt mere end tre minutter efter pausen begik Sydkorea atter et klodset straffespark. Målscorer Caroline Graham Hansen var egentlig ved at drible sig ned i en skidt position i straffesparksfeltet, da hun unødvendigt blev sparket ned.

Målscoreren fra første halvleg var ikke selv i stand til at tage straffesparket og måtte lade sig udskifte. I stedet trådte Isabell Herlovsen frem mod pletten og scorede, på trods af at den sydkoreanske målmand havde hånden på bolden.

Et kvarter senere burde nordmændene endegyldigt have lukket kampen, men Karina Sævik brændte en stor chance i feltet.

I stedet kom sydkoreanerne tilbage i kampen inden de sidste 13 minutter, da Min-Ji Yeo fortjent kunne udligne tæt under mål.

Siden fulgte også et pres for en udligning, men Norge stod imod og kan nu se frem til at spille i knockoutfasen.

Det samme kan Frankrig, som samtidig vandt 1-0 over Nigeria.

Nigerianernes skæbne er uvis, da holdets tre point muligvis rækker til en plads som en af de fire bedste treere på tværs af de seks grupper.

