Norges fodboldforbund har ikke taget stilling til et omstridt forslag, der bliver fremsat på Uefas kongres.

I modsætning til Danmark og Sverige har Norge endnu ikke taget stilling til afstemningen om en lovpakke i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

Fodboldforbundene i Danmark og Sverige har på forhånd sagt, at de på torsdagens Uefa-kongres i Paris vil støtte et kritiseret forslag, som kan forlænge Aleksander Ceferins tid som præsident i forbundet.

Lise Klaveness, der er præsident i Det Norske Fodboldforbund (NFF), har derimod ikke bestemt sig endnu. Det siger hun onsdag til det svenske nyhedsbureau TT.

- Vi ser ikke på det her som et for eller imod Ceferin. Vi vil ikke stemme for noget, som gør organisationen mere sårbar.

- Men vi ser også, at der er vedtægter rundt om præsidentens mandatperioder, der må afklares, siger Klaveness.

Hun vil derfor først høre, hvordan Uefas ledelse argumenterer for forslaget, inden hun tager stilling til det.

På torsdagens kongres skal de 55 medlemslande i Uefa stemme om flere ting.

Blandt de 29 forslag i lovpakken er en vedtægtsændring, der kan gøre det muligt for Ceferin at have præsidentjobbet i mere end 12 år.

Forslaget har fået hård kritik, og for nylig sagde Zvonimir Boban op som Uefas fodboldchef i protest. Alligevel forventes forslaget at blive vedtaget.

Klaveness peger på, at forslaget både har et politisk og juridisk aspekt.

- Vi har ingen agenda, andet end at forstå hvad det handler om og derefter stemme. Det er jo sandsynligt, at det kommer til at gå igennem, siger hun.

I 2016 overtog Ceferin posten som Uefa-præsident, og året efter indførte man reformer, der skulle sikre, at man kun kunne sidde i tre perioder af fire år som præsident.

- Selve kernen er at forsøge at forhindre centralisering af magt, og det er et tema, vi har i alle internationale idrætsorganer. Det er derfor, det har skabt følelser, siger Klaveness.

