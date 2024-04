Den danske fodboldspiller Jeppe Andersen er i kommet i strid modvind i Norge efter en meget voldsom tackling.

Andersen, der spiller i norske Sarpsborg, slap med et gult kort, og det har fået VAR-debatten til at rase i Norge.

I opgøret mod Frederikstad, der kaldes Østfold-derbyet, kom danskeren alt for voldsom ind i en tackling, der endte med at slå Frederikstad-spilleren Morten Bjørlo bevidstløs.

Se den grimme episode her hos norske TV 2.

Jeppe Andersen har en fortid i Esbjerg. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Jeppe Andersen har en fortid i Esbjerg. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

'Ej, ej, ej, hvad sker der? Er han bevidstløs? Ja, han er bevidstløs. Han fik albuen lige i hovedet. Det er en ækel situation,' lød det fra kampens kommentator Morten Langli.

Eksperter og fans rasede efterfølgende på tv, på lægterne og på sociale medier over, at VAR ikke greb ind for at ændre kortet til et rødt et af slagsen.

Tacklingen, som bliver kaldt for 'et direkte overfald', skulle da også have ledt til en udvisning, har Terje Hauge, der er norsk dommerchef, indrømmet.

Jeppe Andersen indrømmer da også selv, at det var voldsomt.

»Det ser ikke godt ud. Det var ikke min intention at skade nogen, men der var grov,« sagde han til TV 2.

Opgøret endte 2-2.