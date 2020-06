Norges Fodboldforbund er blevet inspireret af forestillinger på amfiteater og håber på tilskuere på stadion.

Norges Fodboldforbund (NFF) håber at kunne lukke tilskuere ind til kampe i den bedste norske fodboldrække, Eliteserien, i løbet af sommeren.

Det siger NFF's konkurrencedirektør, Nils Fisketjønn, til den norske avis VG.

Forbundet er blevet inspireret af amfiteater-forestillingen "Kaptein Sabeltann", der spilles foran 800 gæster i Dyreparken i Kristiansand.

- Vi diskuterer måder, hvorpå vi kan udvide antallet af personer på stadion. De får det til at fungere i Dyreparken, og vi har både større og dyrere arenaer. Vi arbejder på det, lyder det fra Nils Fisketjønn.

I Dyreparken i Kristiansand, der ligger i den sydligste del af Norge, deler man teateret op i fire zoner med hver deres indgang. Zonerne er så igen inddelt i zoner, hvor hvert andet sæde står tomt.

Indtil videre lyder begrænsningen på Eliteserie-kampe på 200 personer. Det inkluderer blandt andet spillere, dommere og pressen.

NFF's elitedirektør, Lise Klaveness, siger, at man onsdag har taget hul på arbejdet med at få lukket publikum ind på de norske stadioner.

- Vi har stort fokus på at komme i gang med kampe. Begrænsningen er på 200 personer, og det har været et hårdt og intenst arbejde at nå dertil.

- Nu vil vi se på løsninger i andre brancher og finde inspiration til løsninger, som vi kan foreslå til myndighederne. Jeg tror, at vi har gode muligheder for at få et begrænset antal publikum på plads på en forsvarlig måde, siger hun.

Det er de norske myndigheder, der i sidste ende tager stilling til, om der kan åbnes for tilskuere, tilføjer Lise Klaveness.

/ritzau/NTB