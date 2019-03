Norge var foran 2-0 med 20 minutter tilbage, kom bagud 2-3, men endte med at udligne i overtiden.

Der var mere end værdifulde point i EM-kvalifikationen på spil, da Norge tirsdag tog imod Sverige.

Men efter et vildt drama er der ingen af de to nationer, der har håneretten over den anden, da kampen endte 3-3.

Norge var ellers foran 2-0 med 20 minutter tilbage, men Sverige fik efter et stort comeback bragt sig foran 3-2 i kampens overtid, for derefter at se Norge udligne til kampens slutresultat kort efter.

Resultat betyder, at Norge kan sætte sit første point på tavlen i gruppe F, hvor Sverige har fire.

Spanien ligger efter en sejr over Malta øverst i gruppen med seks point, mens Færøerne stadig har sit første point til gode. Malta og Rumænien har hver tre point.

Hjemmeholdet kom bedst fra start på Ullevåls slidte grønsvær i den norske hovedstad.

Inden for det første kvarter havde Joshua King to store muligheder for at bringe nordmændene foran, men første gang ramte han bolden skævt, og anden gang var overliggeren i vejen.

Efter en halv time begyndte Sverige at vise sig frem. Hullerne blev store i det norske forsvar, men svenskerne formåede ikke at få bolden i mål.

Det gjorde Norge, der fem minutter før pausen kom foran efter stort set ikke at have været over midterlinjen i et kvarter.

Bjørn Johnsen skovlede bolden det sidste stykke over målstregen efter en flad afslutning fra Joshua King. De efterfølgende tv-billeder viste, at angriberen var offside, men da der ikke var mulighed for at se episoden igennem på video, fik scoringen lov til at bestå.

Et lille kvarter inde i anden halvleg blev King selv målscorer, da han gjorde det til 2-0 med et hovedstød, som Robin Olsen i målet nok skulle have haft styr på.

Der skulle et straffespark til, før Sverige fik bolden i mål. Det blev tildelt med 20 minutter tilbage. Anfører Andreas Granqvist brændte ganske vist, men Viktor Claesson var hurtig på returbolden og reducerede til 1-2.

Kort efter måtte Rune Jarstein i det norske mål diske op med en fantomredning for at afholde Sverige fra at udligne.

Den svenske udligning faldt i det 87. minut, da et langskud fra Robin Quaison blev rettet af og snød Jarstein i målet.

Kort inde i overtiden fuldendte svenskerne deres comeback, da selv samme Quaison gjorde det til 3-2 og sørgede for, at stemningen på Ullevål døde.

Men de norske fans endte alligevel med at have noget at juble over, da Ola Kamara lidt efter scorede til kampens slutresultat og sørgede for pointdeling.

