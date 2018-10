FC Nordsjællands træner, Kasper Hjulmand, kalder det en stor præstation at komme tilbage i kampen mod Horsens.

Horsens. FC Nordsjælland fik en forfærdelig start på opgøret mod AC Horsens, der endte 3-3. Her var nordsjællænderne bagud med 0-2 efter 14 minutter.

Det lykkedes dem dog at få kæmpet sig tilbage, og FCN kunne gå til pause med en føring på 3-2.

Comebacket imponerer cheftræner Kasper Hjulmand.

- Det er altså en stor præstation at komme tilbage mod Horsens, for når man spiller op ad bakke mod dem, så får man altså ikke særlig meget, siger han.

Ifølge FCN-træneren var det blevet til mere end ét point, hvis hans mandskab havde været skarpere i Horsens-feltet.

- Det afgørende for, at vi ikke fik sejren, det er, at vi ikke fik scoret på to friløbere i anden halvleg, hvor vi er foran med 3-2.

- Et 4-2-mål havde med helt sikkert punkteret kampen, for Horsens satsede ultimativt på det tidspunkt, og det efterlod store rum til os, siger Kasper Hjulmand.

Forsvarsspilleren Ulrik Yttergård Jenssen stod for to scoringer i kampen, og nordmanden var glad for, at han kunne bidrage.

- Det er sjovt at score, og det var synd, at det ikke holdt helt hjem. Jeg er begyndt at score lidt på det seneste, så nu handler det bare om at fortsætte med det, siger han.

Der er altid fokus på Horsens dødbolde, når man skal møde dem, og den norske forsvarsspiller er irriteret over, at Nordsjælland lukkede et mål ind efter netop sådan en.

- Ud fra alle de dødbolde, som de havde, så stod vi godt imod.

- Jeg havde dog gerne set, at de ikke fik det mål efter hjørnespark, for det gjorde, at det ikke gik helt perfekt med at dæmme op for dem på dødboldene, siger Ulrik Yttergård Jenssen, som i øvrigt mener, at uafgjort var et fair resultat.

/ritzau/