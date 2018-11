Han har ikke lignet sig selv. Hverken på eller udenfor banen. For Nicklas Bendtner bliver 2018 et til glemmebogen.

Selvom Rosenborg lige nu ser ud til at vinde Eliteserien, så er det ikke fordi, at holdet har kørt samtlige modstandere over, som det var tilfældet sidste år.

Heller ikke Bendtner har været i nærheden af de 19 mål, der sidste år skaffede ham titlen som topscorer i den norske liga. Godt nok har han været plaget af skader - men den danske angriber har kun scoret fem mål i 21 kampe.

Derfor er de norske fans også så småt begyndt at vende Rosenborg ryggen. Det skriver VG.

Til de seneste tre hjemmekampe har Rosenborg haft under 14.000 tilskuere, og det er fire år siden, at klubben sidst har oplevet en så dårlig opbakning - endda midt i endnu en sæson, hvor guldet ser ud til at lande i Trondheim.

»Jeg tænker, at det skyldes, at vi har et stort tilbud af fodbold i Trondheim. Vi er med i tre turneringer, og i år spiller Ranheim også i Eliteserien. Det har også været lidt koldt,« siger Rosenborgs formand Ivar Koteng til VG.

Men tror man de norske fans, så er det ikke temperaturerne, der har holdt dem fra stadion.

»Folk har ikke haft en god oplevelse, når de har været på Lerkendal. Vi har været forkælede, ikke bare med gode resultater, men med at vinde på en flot måde. Det er vi ikke lykkedes med i denne sæson,« siger Espen Viken, der er talsmand for Rosenborgs fanklub, Kjernen.

Han fortæller også, at han ikke som sådan er skuffet over nedgangen i tilskuertallene, der har ligget på mellem 17.500-18.000 de seneste tre sæsoner.

I stedet mener han, at folk er mætte. Der er simpelthen så meget fodbold med europæiske kampe, trofæer og godt spil, at folk kan tillade sig at vælge og vrage mellem oplevelserne på stadion.

Rosenborg og Nicklas Bendtner kan søndag vinde det norske mesterskab for fjerde gang i træk, skulle de vinde over Start, eller skulle Brann smide point til Kristiansund BK.