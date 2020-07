Nordjyllands Politi standser efterforskningen af matchfixing i forbindelse med en AaB-kamp, hvor Jores Okore har været i fokus.

Det oplyser politiet fredag i en pressemeddelse.

Ifølge anklager David Schmidt Hvelplund er der ikke fundet beviser for, 'at Jores Okore eller andre skulle være skyldig i noget strafbart'.

Det er sket gennem afhøring af vidner og gennemgang af økonomiske transaktioner.

»Og vi skal for at kunne opnå dom i en straffesag uden for enhver rimelig tvivl føre bevis for tiltalens rigtighed. Det er min opfattelse, at en fortsættelse af efterforskningen ikke vil kunne føre til, at vi kan sigte og tiltale nogen, siger David Schmidt Hvelplund:

»Yderligere efterforskning vil med andre ord ikke kunne tilvejebringe et afgørende bevis i sagen. Derfor standser vi nu efterforskningen.«

Opdateres...