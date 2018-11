Formændene fra de nordiske fodboldforbund rejser til Qatar til januar og vil lægge pres på værtsnationen.

Valget af Qatar som værtsnation for VM-slutrunden i 2022 har været kontroversiel.

Udfordringer med menneskerettigheder og arbejdsforhold for migrantarbejdere har klæbet til Qatar og skabt debat i forbindelse med VM-slutrunden.

Derfor er det også emner, der vil være på dagsordenen, når formændene fra de nordiske fodboldforbund samlet rejser til Qatar til januar.

Her skal delegationen mødes med VM-arrangøren, og de nordiske formænd vil blandt andet understrege nødvendigheden af at overholde menneskerettigheder samt at forbedre forholdene for de migrantarbejdere, der arbejder med stadionbyggerierne i Qatar.

Ifølge Jesper Møller, der er formand i Dansk Boldspil-Union (DBU), er der et klart formål med rejsen.

- Ingen skal dø for et VM i fodbold. I Norden er vi kendt for et højt niveau af demokrati, good governance og arbejdstagers rettigheder.

- Derfor står vi sammen om at lægge et pres på Qatar for at sikre bedre arbejdsforhold i forbindelse med VM-forberedelserne, siger Jesper Møller i en pressemeddelelse.

Ud over fodboldforbundene fra de fem nordiske lande deltager også Morten Skov Christiansen, der er næstformand i Landsorganisationen (LO) i Danmark.

Næstformanden fra den norske arbejderbevægelse, LO Norge, vil også være med på turen sammen med deltagere fra menneskerettighedsorganisationen Finish League for Human Rights.

Ud over møder med VM-arrangøren skal der i Qatar også holdes møde med den uafhængige, internationale sammenslutning af fagforeninger, Building and Wood Wokkers International (BWI), der arbejder for at sikre de mange tusinde migrantarbejderes rettigheder i landet.

Senest er det netop lykkedes BWI at indgå en aftale med Qatars myndigheder om fælles inspektioner af arbejds- og boligforhold for migrantarbejderne, skriver DBU i pressemeddelelsen.

- Vi skal tage debatten med Qatar igen og igen. Vi skal italesætte de problemer, der er i landet og påpege dem overfor myndighederne som en samlet nordisk sammenslutning. Kun på den måde kan der komme reel forandring i Qatar, siger Jesper Møller.

DBU-formanden er enig i, at det er en kontroversiel beslutning at placere VM i Qatar.

- Der er ingen tvivl om, at beslutningen om at placere VM 2022 i Qatar er kontroversiel. Og det er helt klart, at vi mener, at Fifa bør gøre sit yderste for at lægge maksimalt pres på Qatar, siger Jesper Møller.