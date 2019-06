Nations League-finalekampene og EM-kvalifikationskampe i juni bliver spillet med velkendte fodboldregler.

Flere ændringer i fodboldreglerne er trådt i kraft fra 1. juni, men de bliver ikke benyttet, når der spilles finalestævne i Nations League.

Det meddelte Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) tirsdag, skriver nyhedsbureauet AFP.

Baggrunden er, at forberedelsestiden har været minimal for hold, spillere, trænere og dommere. Derfor vil reglerne først blive anvendt fra 25. juni og fremefter mod den nye sæson.

Det betyder også, at de kommende EM-kvalifikationskampe mellem 7. og 11. juni vil blive gennemført med de hidtil kendte regler.

Det er The International Football Association Board (Ifab), der forvalter fodboldloven. Ifab vedtog i marts flere regelændringer, som altså i teorien skulle gælde fra 1. juni.

Det er blandt andet regler omkring afviklingen af straffespark og frispark, og når en spiller rammer bolden med hånden.

Tidligere skulle det være forsætligt, når en spiller ramte bolden med hånden, for at der skulle dømmes. Men den regel forsvinder, og rammer en spiller bolden uforsætligt, så vil der i fremtiden blive fløjtet.

Målmænd skal efter 25. juni blot have den ene fod placeret på målstregen ved straffespark, hvor de tidligere regler sagde, at begge fødder skulle være plantet på målstregen.

Ved udskiftninger skal den udskiftede spiller i de nye regler forlade banen ved den nærmeste sidelinje for at undgå, at spillere trækker tiden ud.

Ved målspark og frispark til det forsvarende hold vil bolden i de nye regler ikke behøve at skulle forlade målfeltet.

Det bliver blandt andet også muligt at uddele gule og røde kort til klubofficials, når de nye regler tages i brug.

Finalestævnet i Nations League spilles fra onsdag til søndag i denne uge i Portugal med deltagelse af England, Holland, Portugal og Schweiz.

Danmark spiller de to kommende EM-kvalifikationskampe hjemme mod Irland og Georgien med de tidligere regler.