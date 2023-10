Vraget af José Mourinho. Av, for den.

Det var ikke ligefrem et drømmescenarie, og det vakte da også opsigt, da Rasmus Nissen Kristensen kort efter sit skifte til AS Roma, blev udeladt af stjernetræneren til klubbens kampe i Europa League i efteråret.

»Det var jeg træt af, men jeg har forståelse for reglerne. Klubben skulle vælge to af de nye spillere fra, så er jeg ikke så overrasket over, at det var en højreback, de udelod,« siger landsholdsbacken, som i sommer lavede en etårig lejeaftale med den italienske storklub.

Årsagen til, at Nissen Kristensen blev vraget til Romas Europa League-trup skyldes UEFAs financial fair play-regler. Klubben stod med et valg om at udelade danskeren eller eksempelvis superstjerne-angriberen Romelu Lukaku.

»Det havde været mere kontroversielt, hvis det havde været Lukaku. Jeg er ikke blind for, hvorfor det skal være ham og ikke mig, der skal spille de kampe,« siger den ydmyge midtjyde, som fortæller om, hvordan han fik den kedelige nyhed:

»Jeg blev kaldt ind på sportsdirektørens kontor, hvor han forklarede mig, at han var mega ked af det. Men det var sådan det måtte være. Han forstod godt, hvis jeg var sur og skuffet. Der er ikke så meget at gøre ved det: Heldigvis har jeg så spillet de Serie A-kampe, der har været. Men selvfølgelig er det irriterende.«

Bortset fra det lange hår i minestronesuppen, så er den tidligere FC Midtjylland-profil mere end tilfreds med at spille under trænerlegenden José Mourinho i AS Roma.

»Jeg synes, han er en fantastisk træner. En af de største grunde til, at jeg valgte at tage til Rom, var for at prøve at arbejde sammen med ham. Han er en af de største trænere i historien. Han har vundet alt, hvad der er at vinde. Den aura har han. Indtil videre har det været totalt fedt og lærerigt,« siger Nissen Kristensen, som hiver godt med spilletid i Serie A i sin nye klub.

I sommer forlod han Leeds, som var rykket ned fra Premier League, efter samtaler med den portugisiske stjernetræner.

»Vi havde flere telefonsamtaler. Vi skulle finde ud af om, der er konsensus om, at det var en god idé, at jeg kom til Roma. Jeg er glad for min beslutning. Jeg er glad for, at han valgte at godkende mig. Vi snakkede taktisk i forhold til min rolle, og hvad jeg kunne bidrage med. Og fik en snak om klubben, byen og landet og livet i Rom. Alle de ting, der spiller ind i forhold til at præstere på banen. Det kan vel sammenlignes med en jobsamtale,« siger 26-årige Nissen Kristensen.