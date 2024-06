Rasmus Nissen Kristensen spillede midtstopper mod Sverige, men ser sig selv som back til EM.

Landsholdsspilleren Rasmus Nissen Kristensen regner ikke med, at han bliver en del af planerne i Danmarks centerforsvar under sommerens EM-slutrunde i Tyskland.

For godt nok indtog den normale højreback pladsen ved siden af Joachim Andersen i bagkæden i onsdagens testkamp mod Sverige, men det sker næppe i en kamp med slutrundepoint på spil.

Det vurderer midtjyden selv efter et sjældent visit i centerforsvaret.

- Mod Sverige mente Kasper Hjulmand, at jeg skulle spille til højre i trebackkæden, og så gjorde jeg det. Men jeg tror ikke, at vi skal regne med, at det bliver sådan i den første kamp til EM.

- Jeg gør mig ikke så mange tanker om, at jeg blev valgt i midterforsvaret. Jeg er bare glad for at være en del af det hold, der skal til EM, og jeg tager de minutter og positioner, som er tilgængelige for mig, siger Rasmus Nissen Kristensen.

Han er tilfreds med den måde, han håndterede svenske profiler som Alexander Isak, Anthony Elanga og Dejan Kulusevski på i Danmarks 2-1-sejr.

- Det var ikke fejlfrit, men det gik udmærket. Jeg prøvede at gøre mit bedste, og det var heldigvis nok til, at vi kunne vinde, siger han.

Med en forventet formationsændring i lørdagens EM-generalprøve mod Norge skal man ikke forvente, at midtjyden får spilletid som central stopper på Brøndby Stadion.

Landstræner Kasper Hjulmand medgiver, at Nissen Kristensen er bedre som back, men at han har forudsætningerne til at kunne spille central stopper i en trebackkæde. Han er duelstærk, ganske hurtig og dygtig på bolden. Taktisk er der måske et lille efterslæb.

Da hverken Victor Nelsson, Simon Kjær eller Andreas Christensen reelt var i spil til minutter mod Sverige, var der brug for et alternativ, for hvem stopperpladsen ikke er helt uvant, påpeger Hjulmand.

- Vi har set ham spille pladsen for Roma, specielt under José Mourinho. Vi har også brugt ham som en defensiv back mod Frankrig for at holde styr på Kylian Mbappé. Så vi brugte ham der mod Sverige for at se, om det er en løsning, siger landstræneren og erklærer sig nogenlunde tilfreds med forsøget.

Rasmus Nissen Kristensen har spillet 21 landskampe siden debuten i 2021.

Han har mulighed for at få kamp nummer 22 lørdag aften. EM-generalprøven mod Norge begynder klokken 19.30.

/ritzau/