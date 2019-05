Ajax er hollandsk pokalmester efter en finalesejr over Willem II på 4-0. Rasmus Nissen scorede det sidste mål.

Der var dansk islæt på måltavlen, da Ajax søndag blev hollandsk pokalmester i fodbold.

Rasmus Nissen scorede til kampens slutresultat, da danskerklubben i finalen mod Willem II vandt 4-0 på De Kuip i Rotterdam.

Det er 19. gang, at Ajax vinder den hollandske pokalturnering, og første gang siden 2010.

Rasmus Nissen har været med fra start for Ajax i de fleste pokalkampe i denne sæson og var det også søndag, mens Lasse Schöne og Kasper Dolberg startede på bænken.

Schöne kom på banen i det 79. minut. Dolberg blev på bænken.

Willem II holdt stand i det meste af første halvleg søndag. Men i det 38. minut gik det galt.

Her sendte Dusan Tadic et indlæg ind i feltet, som Daley Blind vinklede i kassen med hovedet. 1-0 til Ajax.

Lidt over minut senere stod der også 2-0, da målræven Klaas-Jan Huntelaar efter et smart træk i feltet let udbyggede Ajax' føring.

Det var også Huntelaar, der lidt over 20 minutter inde i anden halvleg bragte Ajax foran 3-0 og mere eller mindre fjernede al tvivl om udfaldet.

Ajax udspillede fuldstændig Willem II-forsvaret, og så kunne den 35-årige veteran uden problemer score igen.

Med et kvarter tilbage ville Rasmus Nissen også lege med. Den danske højreback modtog en aflevering på kanten af feltet og hamrede med det samme bolden over i det lange hjørne af målet.

Dermed var kampen lukket, og så begyndte de medrejste Ajax-fans for alvor at feste på lægterne.

Pokaltitlen kan blive den første af tre store triumfer for Ajax i denne sæson. Hovedstadsklubben ligger således på førstepladsen i Æresdivisionen, á point med PSV med to kampe tilbage.

Ajax er også stadig med Champions League, hvor det tidligere på ugen blev til en 1-0-sejr i den første af to semifinaler mod Tottenham.

/ritzau/