FC Helsingørs træner Morten Eskesen fik sig noget af en overraskelse.

For mandag morgen blev han udsat for en decideret telefonstorm.

Og det var ikke, fordi der var nogen, der prøvede at sælge ham aktier i nigerianske vindmøller. Næh, de ihærdige telefonopkald var såmænd bare om Eskesens Audi A3, der var blevet sat til salg på Den Blå Avis for den nette sum af 15.000 kroner.

Udover at det er en anelse under markedsværdien, så var det heller på Eskesens egen opfordring, at salgsannoncen var blevet indrykket.

I fodboldklubben har man i julemåneden indført nissevenner, og hurtigt kunne Eskesen regne ud, at det var hans nisseven, der havde været på spil. Annoncen blev taget ned på Eskesens opfordring, men her stoppede det ikke.

»Da jeg så kommer ind fra træningen, er der helt vildt mange opkald igen, og så har min nisse publiceret annoncen igen. Der lå en seddel på mit bord, hvor der stod "sidste bud: 20.000 kroner og en startplads". Så det er en sjov gut, jeg har med at gøre,« siger Eskesen til Helsingør Dagblad.

Han gætter selv på, at det er en af de unge drenge i truppen, men han ved det endnu ikke. I stedet glæder han sig over de sjove løjer.

»Det er fantastisk og viser noget om den kultur og omgangstone, vi har i truppen. Det skal nok komme godt igen, at vi har det sjovt sammen. Forhåbentlig giver det resultater på søndag,« siger han.

FC Helsingør spiller til daglig i den næstbedste danske række. Her indtager man en sjetteplads efter 14 kampe.