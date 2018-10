EM-sølv. Farvel. Hvorfor?

Det vakte undren, da Nils Nielsen sidste år pludselig stoppede som landstræner for det danske kvindelandshold i fodbold.

Nu fortæller han for første gang om de personlige problemer, der først fik ham til kortvarigt at forlade EM-slutrunden - for kort efter den at stoppe helt som dansk landstræner.

»Jeg var igennem en skilsmisse, og jeg havde fået en ny familie, og sådan noget trækker nogle spor. Det lykkedes mig privat at såre alle de mennesker, jeg holder af. Og det kunne jeg ikke holde til længere,« siger Nils Nielsen til DR Sport.

Nils Nielsen bliver hyldet for søvlmedaljerne ved EM, sammen med resten af det danske landshold. Foto: Henning Bagger Vis mere Nils Nielsen bliver hyldet for søvlmedaljerne ved EM, sammen med resten af det danske landshold. Foto: Henning Bagger

Nils Nielsen sidste kamp for danske landshold blev den tabte EM-finale mod Holland sidste år. Du kan se højdepunkter fra den kamp øverst i artiklen

I interviewet med DR Sport fortæller han, at spillerne på det danske landshold kendte til omstændighederne omkring skilsmissen, der 'påvirkede ham kraftigt'. Derfor var de blevet informeret om, at 'der var nogle tidspunkter, hvor jeg ikke kunne snakke med dem, fordi der var andre ting, der fyldte'.

Allerede under slutrunden trak det store overskrifter, da Nils Nielsen pludselig rejste hjem.

Dengang lød beskeden fra DBU, at der var opstået 'en akut situation af personlig, familiær karakter'. I dag forklarer den tidligere landstræner i interviewet med DR Sport, at han måtte hjem for at 'løsne op' for nogle ting.

Nils Nielsen nåede at være landstræenr i fire år. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nils Nielsen nåede at være landstræenr i fire år. Foto: Liselotte Sabroe

Kun tre uger efter den tabte EM-finale sagde Nils Nielsen så helt stop som landstræner.

»Det var nødvendigt for mig efter EM at prioritere mit liv anderledes. Min private situation kunne ikke harmonere med fortsat at skulle være landstræner for kvindelandsholdet, der bare blev større og større,« siger Nils Nielsen.

Der har siden være historier fremme om, at spillerne skulle have være utilfredse med hans ledelsesstil. Det har Nadia Nadim blandt andet berørt i sin selvbiografi.

Nils Nielsen understreger dog i interviewet med DR Sport, at det ikke var noget, der blev diskuteret på et møde med landstræneren og DBU efter EM-slutrunden sidste år. Her ville DBU ifølge Nils Nielsen gerne have ham til at være landstræner året ud, men han ønskede selv at stoppe øjeblikkeligt.

Og sådan blev det.

Den i dag 46-årige Nils Nielsen skal i fremtiden være landstræner for Schweiz' kvindelandshold.

Han flytter snarest til alpelandet med sin nye familie.

