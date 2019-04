Den danske skuespiller Nikolaj Coster-Waldau er fodboldnørd.

Game of Thrones-stjernen har kastet sin kærlighed over Championship-klubben Leeds United.

Og Coster-Waldau har på vidunderlig vis formået at forbinde sin store kærlighed til klubben til en af verdens hotteste tv-serier, hvor han selv spiller Jamie Lannister.

Coster-Waldau gæstede nemlig det amerikanske talkshow hos Jimmy Kimmel, hvor snakken faldt på, hvordan den sidste sæson af Game of Thrones kunne ende.

Marcelo Bielsa. Foto: JASON CAIRNDUFF Vis mere Marcelo Bielsa. Foto: JASON CAIRNDUFF

Her drog den danske stjerneskuespiller en parallel til fortællingen om en mand ved navn Marcelo Bielsa, der på magisk vis får forvandlet det onde til det gode, og det kolde nord til et smukt paradis.

Der er naturligvis tale om Leeds manager Marcelo Bielsa, der blandt mange fans er en meget populær træner. Leeds indtager i øjeblikket andenpladsen i Championsship, den næstbedste engelske række, med muligheden for at rykke op i Premier League.

Coster-Waldau brugte derfor den oplagte mulighed til at joke med Jimmy Kimmel og fortalte om denne 'særlige' karakter, der kommer og redder dagen til allersidst.

»Når alt er tabt, kommer han og på magisk vis forvandler norden til det smukkeste paradis,« sagde Coster-Waldau og fik hele publikum til at råbe:

»Vi stoler på Bielsa!«

Jimmy Kimmel, der ikke lod til at vide, hvilken Bielsa, der blev hentydet til, brød sammen i latter, da Coster-Waldau tilføjede, at der altså var tale om Leeds Uniteds manager.