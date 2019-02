Nikolai Laursen havde ikke nemt ved for alvor at spille sig på holdet under nu fyrede Alexander Zorniger.

Da B.T. fanger ham efter mandagens træning, er det efter en optur. Søndag startede han inde for kun fjerde gang i denne Superliga-sæson.

»Jeg tror altid, der er en frustration som fodboldspiller, når man ikke spiller og gerne vil spille. Man føler, at man kunne bidrage lige så meget som dem, der var på banen, men man skal bare fokusere på sig selv. Det prøver jeg i hvert fald i træning og de kampe, jeg får,« siger han til B.T. og fortæller, at tiden ikke altid var lige let under den hårde tyske stil, som Alexander Zorniger repræsenterer.

»Jeg tror, det er svært for alle, og det er også svært for mig med en træner som ham. Men det vidste han også godt. Det var den måde, han gjorde det på. Det krævede rigtig meget,« fortæller han.

Nikolai Laursen tror på, at han kan tilbyde Brøndby noget med sit spil

I kampen mod Randers startede han så inde under den nye træner Martin Retov.

Den 21-årige Laursen kom ikke på tavlen, men han spillede hele kampen og både løb og pressede, som det hører sig til i Brøndby.

Træner Martin Retov fortalte da også til B.T., at han var tilfreds med indsatsen. Og han kan se potentialet i den tidligere PSV Eindhoven-spiller. Adspurgt til Laursens potentiale siger Retov:

»Det er op til ham selv. Hvis Nikolai får det ind i sit spil, som han viste i går med arbejdsradiussen og sin hårdhed i spillet, så kan han nå langt. Han har et stort potentiale. Det mangler han 100 procent at forløse. Han har været på et udlandsophold i Holland, som har gjort nogle ting for ham, men han mangler stadigvæk i min optik at være mere konstant og vise et højt niveau i en længere periode. Det startede fint i går, og lad os så se, hvordan det bliver i fremtiden.«

Alexander Zorniger stillede store krav, og det var ikke altid let, fortæller Nikolai Laursen

Nikolai Laursen har troen på sig selv.

Her en uge efter fyringen af Zorniger handler det bare om at se fremad, fortæller angriberen, som i denne sæson har scoret ét mål i 10 kampe.

»Jeg vil gerne score så mange mål som muligt og være med i mål med assist. Jeg tror også på, at det kommer. Der går nogle kampe, før den ekstra frihed kommer ind på holdet. Men jeg tror utrolig meget på, at vi kan få noget i gang her,« siger han.

Brøndby vandt kampen 2-1 over Randers. Næste kamp er mod Vendsyssel på torsdag i pokalturneringen.