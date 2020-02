Da Nicki Bille sidste år var for retten i København, ankom fodboldspilleren med et kamerahold i hælene.

Kort tid efter kom det frem, at der kommer en dokumentarserie om hans dramaombruste liv, og nu er der en smule nyt på den front.

For Nikita Klæstrup, der er en del af produktonen, fortæller til Se og Hør, at der sker noget. Dokumentaren er i den grad på vej.

»Det går rigtig godt, jeg har faktisk set første afsnit, og det er fantastisk, det er medrivende, det er rørende, det er underholdende. Det beskriver faktisk bare Nicki meget godt,« fortæller Nikita Klæstrup.

Da Nicki Bille ankom til retten i april sidste år, havde han et kamerahold i hælene. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Da Nicki Bille ankom til retten i april sidste år, havde han et kamerahold i hælene. Foto: Mads Claus Rasmussen

Hvornår serien kommer på skærmen, efter at hun og tv-holdet har fulgt Bille gennem mange måneder, må hun dog ikke afsløre.

I maj sidste år - kort tid efter retssagen - fortalte Lars Seidelin, som er direktør i Koncert TV- og filmproduktion til B.T, at filmholdet allerede dengang havde fulgt Nicki Bille 'i et stykke tid'.

»Det har været med henblik på at lave en serie med og om ham. Og det ser også ud til, at det nu bliver en realitet. Tit og ofte er det sådan, at man arbejder meget sådan, at man prøver at optage nogle ting, og så ser man, om det kan blive til noget. Men det ser ud, som om det nok skal blive til noget. Det er meget nyt,« fortalte han.

Dagen forinden havde Nicki Bille på sin Instagram-story delt et billede, hvor han blandt andet sad med Nikita Klæstrup og en kontrakt på bordet ledsaget af teksten 'Kontrakten er underskrevet'.

Der er sket en del i Nicki Billes liv det sidste års tid. I slutningen af 2018 blev han skudt med et haglgevær i den ene underarm, hvilket betød en lang indlæggelse på hospitalet.

Han blev i april sidste år idømt fire måneders ubetinget fængsel i en sag om vold, narko og trusler.

I første omgang havde han anket to af forholdene, men han udeblev fra Østre Landsret, hvor sagen skulle kører. Det skyldtes, at Nicki Bille havde valgt at frafalde anken.

I juli 2019 fik han desuden chancen i fodboldklubben Ishøj IF, da han skrev under med en kontrakt med klubben, men efter blot fire måneder blev han fyret, fordi han ikke havde vist stabilitet i sin træning.