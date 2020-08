Hvis du afholder et luksus-bryllup på et slot med Rolls Royce-kørsel, bladguld på invitationerne og fodboldstjerner på gæstelisten, hvem skal så stå for musikken, når festen for alvor skal sparkes igang?

Nik & Jay er svaret naturligvis.

I hvert fald, hvis man er Peter Ankersen og hans nu hustru Amalie Jeppesen.

Den danske landsholdsstjerne blev igår gift med sin udkårne og afholdt en stor bryllupsfest på Kokkedal Slot, og her spillede den danske popstjerne-duo op til dans, hvilket kan ses på flere videoklip og billeder på Instagram.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Peter Ankersen (@peterankersen) den 9. Aug, 2020 kl. 4.16 PDT

Med til festen var flere af den tidligere FC København-profils eks-holdkammerater i FCK. Blandt andre Rasmus Falk og Carlos Zeca, som skal i aktion i morgen aften mod Manchester United i kvartfinalen i Europa League.

Derudover var Ankersens landsholdskollega og nuværende holdkammerat i italienske Genoa Lasse Schøne med til festen.

Vielsen foregik i Frederiksberg Kirke, hvorfra brudeparret blev kørt til Kokkedal Slot i Nordsjælland i en skinnende Rolls Royce.

Peter Ankersen har spillet 25 landskampe for Danmark, og han har vundet tre mesterskaber med FCK, som han forlod sidste sommer til fordel for Genoa, hvor han bor til daglig med Amalie Jeppesen.