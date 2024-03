Nigeria slog Sydafrika efter straffesparkskonkurrence, mens Elfenbenskysten blev finaleklar med 1-0-sejr.

Finalen om at blive afrikansk mester i fodbold kommer til at stå mellem Nigeria og Elfenbenskysten.

Det står klart efter onsdagens to semifinaler i Africa Cup of Nations.

Der skulle straffesparkskonkurrence til at afgøre den yderst dramatiske semifinale mellem Nigeria og Sydafrika. I straffesparkskonkurrencen scorede Nigeria på fire forsøg, mens Sydafrika kun scorede på to.

Den ordinære spilletid endte 1-1 efter stor dramatik i slutfasen, hvor Sydafrika udlignede, lige efter at Nigeria troede, at holdet var kommet på 2-0.

Modsat resten af kampen var første halvleg henholdende og chancefattig. Det var svært at se, at Nigerias hold bestod af prominente spillere fra europæisk fodbold, mens langt de fleste sydafrikanske spillere til daglig huserer i den hjemlige liga.

I anden halvleg fortsatte jævnbyrdigheden, før Nigeria åbnede kampens målkonto på et straffespark midt i halvlegen.

Napoli-stjernen Victor Osimhen blev fældet i feltet efter en flot dribletur. William Troost-Ekong havde det nødvendige held, da hans knap så veludførte straffespark akkurat sneg sig ind under Sydafrika-keeper Ronwen Williams.

Sydafrika skulle satse, og det gav Nigeria flere gode muligheder for at lukke kampen.

Det troede Osimhen også, at han havde gjort i det 85. minut, da han ekspederede bolden ind over stregen, men i stedet fik han og holdkammeraterne en gigantisk mental mavepuster.

Inden Osimhens scoring følte Sydafrika sig snydt for et straffespark i den anden ende, og efter et VAR-gennemsyn fik sydafrikanerne sit straffespark. I stedet for 2-0 til Nigeria udlignede Teboho Mokoena til 1-1.

I tillægstiden fik Sydafrika en kæmpe chance for at vinde kampen, men bolden blev høvlet langt over mål på en ripost, selv om Nigerias målmand lå ned.

I slutningen af den forlængede spilletid blev Sydafrika reduceret til ti mand, men det undertippede mandskab kæmpede sig frem til en straffesparkskonkurrence.

I nervedisciplinen fra pletten viste de tredobbelte vindere af turneringen sig at være for stærke for sydafrikanerne.

Nigerias finalemodstander bliver værtsnationen Elfenbenskysten, der senere onsdag vandt sin semifinale 1-0 over DR Congo.

Sebastien Haller blev matchvinder i det intense opgør, da han midt i anden halvleg flugtede bolden i mål, selv om han ikke ramte den som tiltænkt.

Finalen spilles søndag aften klokken 20.30 dansk tid i Abidjan.

/ritzau/