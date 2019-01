U21-landstræneren Niels Frederiksen stopper til sommer for at søge nye udfordringer.

Det er lysten til nye udfordringer, der får Niels Frederiksen til at stoppe som træner for det danske U21-landshold.

Det siger han, efter at Dansk Boldspil-Union (DBU) fredag meddelte, at Frederiksen stopper efter sommerens EM-slutrunde.

- Som landstræner skal man være meget afklaret med, hvad man vil og være vedholdende, da tiden med spillerne er begrænset.

- Så selv om det er og har været en lærerig måde at arbejde på, er jeg også drevet af at udvikle fodboldprojekter og de mennesker, som indgår.

- Og da vi som landstrænere arbejder med toårige kvalifikationsperioder, er det en naturlig anledning til at stoppe efter EM og bruge anledningen til at søge nye udfordringer, hvor jeg som træner har et mere dagligt arbejde med udvikling af holdet og den enkelte spiller, siger han til DBU's hjemmeside.

Niels Frederiksen overtog jobbet i sommeren 2015. Han stod i spidsen for de unge talenter, da de deltog ved OL i 2016 og EM i 2017.

Sommerens slutrunde er dermed hans tredje, efter at han tog jobbet som U21-landstræner.

- Det er naturligvis et stort privilegium at have mulighed for at arbejde med landets dygtigste spillere i alderen 20-23 år.

- Jeg har i mine fire år i DBU været en del af et internationalt fodboldmiljø og en udvikling af danske talenter, som i øjeblikket kun går en vej. Det er udvikling, både jeg og vi som nation skal være stolte af, siger Niels Frederiksen.

Ved OL i 2016 tabte Danmark til Nigeria i kvartfinalen. Det danske hold nåede ikke videre fra gruppespillet ved U21-EM i 2017.

Danmark møder Belgien, Frankrig og Kroatien i testkampe, inden det igen går løs ved EM mod Tyskland den 17. juni i Udine.

Ved sommerens slutrunde er Danmark i gruppe med Tyskland, Serbien og Østrig.

/ritzau/