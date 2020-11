Er det fair nok, at en knust rude koster en ekstra spilledags karantæne?

Ikke hvis du spørger Brøndbys træner Niels Frederiksen.

»Jeg synes, det er noget pjat. Jeg synes virkelig, det er noget pjat. Havde der været 10.000 på stadion, var der jo ikke nogen, der havde set noget.«

Sådan lød det fra Brøndby-træneren til TV3 Sport efter pokalsejren over Ledøje-Smørum. Hele interviewet kan ses i toppen af artiklen.

Sigurd Rosted var bestemt ikke tilfreds, da han fik sit andet gule kort mod FC Midtjylland. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Sigurd Rosted var bestemt ikke tilfreds, da han fik sit andet gule kort mod FC Midtjylland. Foto: Mads Claus Rasmussen

Her blev han spurgt til den ekstra karantænedag, Sigurd Rosted har fået fra Disciplinærudvalget, da han efter sin udvisning i hjemmekampen mod FC Midtjylland smadrede en rude.

Tidligere har Niels Frederiksen i en pressemeddelelse kaldt det ærgerligt, at de ikke har Rosted med mod OB, og torsdag aften uddybede han sin holdning endnu mere.

»Jeg synes, man skal huske på, at fodbold er følelser. Hvis det udvalg, der kalder sig Disciplinærudvalget synes, vi skal tage det ud af fodbolden, så dræber vi fodbolden. Den bliver kedelig. Jeg synes da også, det, Sigurd får lavet, er noget rod. Han skal ikke gøre det, men skal det koste en karantænedag ekstra? Det synes jeg ikke. Jeg synes, det er noget pjat,« lød det kontant fra Niels Frederiksen.

Også forløbet kom bag på ham. Dommerteamet indberettede ikke situationen, det var udelukkende Disciplinærudvalget. Og der gik noget tid, før det stod klart, at der ville komme en sag ud af det.

»Jeg er egentlig overrasket over hele forløbet. Jeg synes, det er noget pjat. Jeg synes, der skal være plads til følelser i fodbold. Det er jo ikke sådan, at han sparker ruden ind,« lød det fra Niels Frederiksen.

Brøndby endte med at tabte opgøret til FC Midtjylland med 2-3, efter midtjyderne vendte 0-2 til 3-2 med et mål i sidste øjeblik.

Rosted forklarede efter kampen, at det var ren og skær frustration, der fik ham til at smadre ruden. Og at han gerne ville betale for den.

»Jeg gør det, fordi jeg får et rødt kort, som overhovedet ikke er et rødt kort, så bliver man frustreret. De får det hele serveret, og det ødelægger hele kampen. Sviatchenko skulle have haft sit andet gule kort for længst, og så skal jeg have to gule kort for to frispark,« lød det fra nordmanden.