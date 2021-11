Brøndby var eneste danske hold ud af fire mandskaber, der torsdag ikke vandt i de europæiske kampe.

Mens Randers, FC Midtjylland og FC København alle hentede sejre og danske point til koefficientlisten, tabte Brøndby med 1-3 hjemme til Lyon.

Men Brøndby-træner Niels Frederiksen køber ikke kritikken af, hans hold som det eneste ikke bidrog til dansk fremgang med en sejr.

»Vi møder modstandere, som er meget stærkere end det, som i hvert fald Randers og FCK er oppe imod i Conference League. Det synes jeg ikke, der kan være tvivl om,« siger Niels Frederiksen og tilføjer:

»Jeg synes egentlig, at vi har leveret nogle fine præstationer. Vi var seedet fire i vores pulje og har leveret en okay europæisk kampagne. Det er klart, at vi gerne ville have vundet noget mere, og vi har været tæt på i de hjemmekampe, vi har spillet, men vi er oppe imod klubber, som bruger væsentligt flere penge på deres spillertrupper, end vi gør,« forsvarer Niels Frederiksen.

Ud over Lyon er Brøndby i gruppe med Rangers og Sparta Prag, og det er blevet til to nederlag mod franskmændene, mens de to point i fem kampe er hentet i hjemmekampene mod de to andre hold.

Torsdag aften kom Brøndby på sejrskurs kort efter pausen ved Mikael Uhre, men personlige fejl fra Blas Riveros og Kevin Tshiembe var stærkt medvirkende til, at Lyon løb med det hele.

»Jeg synes egentlig, at vi spiller vores bedste europæiske kamp, hvis jeg vurderer på helheden. Vi skaber mere i dag, end vi har gjort i nogen af de andre kampe. Ovenikøbet mod det klart bedste hold i puljen, men vi må også sige, at i de helt afgørende situationer viser de ekstra kvalitet, og skal man vinde en kamp som i dag, skal vi spille fuldstændig perfekt og ikke lave nogen fejl. Vi var tæt på, synes jeg, men alligevel lidt langt fra,« reflekterer Niels Frederiksen.

Trods kun to point i de fem kampe kan Brøndby med en sejr i sidste gruppekamp ude mod Sparta Prag sikre europæiske kampe efter nytår i Conference League.

»Det er da fedt, at vi skal ud og spille den sidste kamp i efteråret og stadig har mulighed for at afgøre selv, om vi vil gå videre. Vi vil gøre alt for at prøve at tage den chance,« lover Niels Frederiksen, som fortsætter:

»Det er altid sjovest, når man har noget at spille for til sidst, og det har vi stadigvæk, og det vil stadig være en flot, flot præstation, hvis vi går videre.«