Brøndby led to nederlag til Red Bull Salzburg og må nu tage til takke med gruppespillet i Europa League og ikke Champions League.

Et godt stykke inde i pressemødet efter nederlaget på 1-2 til østrigerne fik Andreas Maxsø et spørgsmål om, hvordan det er for ham at skulle spille i den næstbedste europæiske turnering, og hans svar lød sådan her:

»I forhold til Europa League ser jeg selvfølgelig frem til gruppespillet. Det er derfor, man spiller fodbold. Et europæisk gruppespil er noget utroligt stort,« lød det kortfattet, inden det blev oversat til tysk.

Her tog Niels Frederiksen så selv ordet med et budskab:

Andreas Maxsø spillede aldeles fremragende mod Red Bull Salzburg, mener Niels Frederiksen. Foto: Claus Bech

»Hvis jeg bare må tilføje til det, synes jeg også, at man skal passe på ikke at blive alt for trist over, at vi nu har tabt til Salzburg. Selvfølgelig ville vi gerne have vundet, men det er første gang i 16 år, at denne klub har deltaget i et europæisk gruppespil. Det glæder vi os helt vildt meget til. Det bliver en fantastisk oplevelse for vores fans og spillere og for klubben. Vi er stolte over at være kommet så langt,« påpegede Brøndby-træneren.

Han kunne se individuelle fejl i begyndelsen af kampen være skyld i endnu et nederlag på 1-2 til Red Bull Salzburg.

»Det var præcis sådan en start, jeg håbede på, vi ikke skulle have. Det er klart, at når man spiller en kamp mod et hold, der er så stærkt som Salzburg, der spiller på et niveau, der er markant over samtlige Superliga-hold, så er der en risiko for, at man bliver lidt mere stresset som spiller, og så kommer man nogle gange til at træffe nogle forkerte beslutninger, og man laver måske også lidt flere tekniske fejl.«

»Når det er sagt, vil jeg rose mine spillere, jeg synes, de spiller med enorm karakter ved at rejse sig efter den ganske forfærdelige start. Så får de egentlig spillet en ganske fin kamp,« forklarede Niels Frederiksen, som på pressemødet havde flere dagsordener.

Han var nemlig også vildt imponeret over Andreas Maxsøs indsats:

»Nu sidder min anfører ved siden af mig. Jeg synes jo, at Maxsø spiller en aldeles fremragende kamp, og det er meget tydeligt at se, at Maxsø er en af de spillere, vi har, som er vant til at spille på det her niveau og har prøvet det før, hvor en del af de andre ikke har det og skal lære at komme op på det niveau, det kræver at spille sådan en kamp. Det er sådan noget, der udvikler spillerne.«

Andreas Maxsø var manden bag Brøndbys mål, og han var også ham, der efter mareridtsstarten på kampen fik samlet tropperne i en cirkel for at give holdet gode råd.

»Når man er bagud med to mål efter 10 minutter, skal der lige ro på, og det synes jeg, at der kom. Det er en hård pille at sluge, når man har sat sig op, og man inden kampen siger, at man skal holde den i live. Så det var lige for at få noget ro på holdet.«

Det kom der så, men det var ikke nok til forhindre et nederlag. Nu hedder det derfor Europa League, og det er ikke så skidt endda. Bare spørg Niels Frederiksen.