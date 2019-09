Niels Frederiksen var ikke helt tilfreds med præstationen i onsdagens opgør mod Skive fra 1. Divison.

»Vi er klart bedst, men ikke tilfredsstilende nok.«

Det fortalte Niels Frederiksen i et interview med TV3 Sport efter, at Brøndby spillede sig videre mod Skive IK efter forlænget spilletid.

»Vi synes egentlig, at vi er i kontrol i første halvleg og også i anden halvleg, indtil vi scorer. Så sker der et eller andet,« sagde Niels Frederiksen og fortsatte:

»Vi spiller nogle svære bolde og giver dem en masse standarder. Vi spiller risikabelt fra vores bagkæde,og Hany (Mukhtar red.) går en smule død derinde, og så bliver han ikke bragt så meget i spil. Det gør, at vi ikke længere har kontrol på kampen, og i den periode er Skive lige så gode, som vi er. Derfor bliver det lige og spændende til det allersidste,« siger Niels Frederiksen.

Brøndby-træneren mente dog også, at Skive var med til at gøre det svært for Brøndby:

»Det Skive tænker, da vi kommer foran 0-1 er, 'at nu kan det hele være lige meget', og så tager de også chancher i deres spil, og det kan være svært at slå hold, der tænker sådan.«

Efter søndagens opgør mod Esbjerg som Brøndby tabte med 3-1, var holdets dårlige indstilling overskriften på nederlaget.

Men i opgøret mod Skive IK, var indstillingen væsentligt bedre, selvom det efter scoringen til 1-0 godt kunne se ud som om, at Superliga-mandskabet tog en slapper:

»Efter at vi kommer foran, kan det godt udefra set, se ud som om at vi tog lidt let på tingene. Men sammenlignet med kampen mod Esbjerg i søndags, var indstilingen fra holdet væsentligt bedre i dag,« slutter Niels Frederiksen.

Sydbank Pokalen bød på mange spændende opgør i onsdagens kampe. HIllerød træk FC København helt ud i straffesparkskonkurrence efter 1-1, som FCK vandt. Hvidovre og Sønderjyske endte også i forlænget, hvor sønderjyderne i sidste ende vandt med 2-4.

I torsdagens opgør kan man se frem til lokalopgør i Aarhus, når VSK-Aarhus og AGF tørner sammen, mens Fremad Amager tager imod FC Midtjylland. Der trækkes lod til ottendedelsfinalerne i aften efter netop det opgør.