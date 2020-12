Han er træner for Superligaens øjeblikkelige tophold, Brøndby, efter søndagens sejr på 2-1 over Sønderjyske og har kontraktudløb til sommer.

Men trods den store succes på banen er fremtiden stadig uvis for Niels Frederiksen.

Søndag efter kampen afslørede han lidt af den ønskeliste, han lavede inden de sidste tre kampe i efteråret, og selv om det skulle være nærliggende at tro, så står der ikke en Brøndby-forlængelse på den. Til gengæld indeholder den succesoplevelser til unge Anis Ben Slimane, som kom ind i slutningen af kampen og afgjorde kampen.

»Jeg havde en ønskeliste, inden vi gik ind til de sidste tre kampe, og et punkt på det den var, at jeg håbede, at Anis kunne komme ind og få en succesoplevelse, for det har han behov for. Han er en rigtig dygtig spiller og har haft en nedtur, hvor tingene ikke er lykkedes for ham. Det kunne være så rart, hvis han kunne få en positiv oplevelse, inden han går på ferie, og han fik den første i dag, og det er jeg rigtig glad for,« siger Niels Frederiksen.

Hvad står der mere på den ønskeliste?

»Det er nogle lidt mere private ting.«

En lang kontraktforlængelse?

»Nej, det står der sådan set ikke. Det har ikke noget med det at gøre,« siger Niels Frederiksen, som ikke vil tilføje det store til debatten om sin kontrakt.

»Jeg har ikke noget at bidrage med det. Vi har jo sagt, at når vi har noget at bidrage med i den sag, hvad enten det er det ene eller det andet, så bliver det meldt ud,« siger han og medgiver selvfølgelig, at det hjælper hans sag, at holdet vinder.

»Nej, altså det kan du sikkert have ret i. Jeg tror, at hvis man som fodboldtræner gerne vil have et job, så tror jeg, at det er en fordel at vinde fodboldkampe.«

Savner du ikke, at der kommer et møde snart?

»Nej, jeg har ikke yderligere kommentarer.«

Kommentarer havde Niels Frederiksen til gengæld under kampen.

Her var han rasende, da dommeren dømte straffespark mod Mikael Uhre, da han ramte Marc Dal Hende i hovedet med albuen.

»Til helvede med det her VAR,« råbte Niels Frederiksen, og det fik han lov at uddybe efter kampen:

»Jeg var lidt mine følelsers vold der, og jeg vil sige, at der er plusser og minusser, og jeg er ikke udelt begejstret. Jeg synes, der er for mange spilstop, og at det tager for lang tid, og det har ikke noget at gøre med, at det går ud over os i dag. Og at det også gjorde det sidste gang,« siger han med henvisning til Morten Frendrups røde kort i Aarhus, som i øvrigt ikke blev dømt efter VAR-gennemgang, da det ikke var et direkte rødt kort.

Niels Frederiksen fortsætter om sit syn af VAR:

»Det er ud fra en betragtning om, at man prøver at skabe en eller anden retfærdighed, som jo ikke findes nogen steder i denne verden.«

»Dommerne laver også fejl med VAR, men nu skal det have en chance, og vi skal føre det til ende så lang tid, som det nu er blevet besluttet, som det skal køre. Men det skal forhåbentlig også evalueres på et tidspunkt. Men jeg siger bare, at jeg ikke er udelt begejstret,« lyder det fra Brøndby-træneren, som ikke har løsningsforslaget her og nu, men har disse ønsker for optimal brug af systemet:

»Det er jo svært, men jeg vil have så få spilstop som muligt og så korte stop som muligt. Men det er klart, at dommerne får jo også på puklen, hvis de sidder derude og kommer til at lave for hurtig en afgørelse. Så jeg har ikke løsningen på det her og nu. VAR fanger også nogle situationer, som er åbenlyst forkert dømt, og det er fint nok.«

Om selve straffesparket sagde Niels Frederiksen:

»Udefra set ser jeg ikke skyggen af straffespark, men folk, jeg har talt med og stoler på, siger, at den sagtens kan dømmes. Det er fair nok,« forklarer han og sætter ord på en kamp, hvor han var yderst begejstret over, hvad han så fra sine spillere:

»Vi dominerer fuldstændig. Jeg vil rose mine spillere for virkelig at knokle på og presse på. Vi skabte mange chancer, men var ikke voldsomt effektive på vores chancer, men vi blev ved og ved, og jeg synes, at sejren var fuldt fortjent,« siger han og siger om et guldet og førstepladsen:

»Vores målsætning hedder top-tre, og det indbefatter også at blive nummer et, men generelt ser jeg ikke på tabellen. Der er spillet for få kampe. Jeg kigger på vores pointgennemsnit, og hvis vi holder os på de to point, så kommer vi til at ende i toppen,« slutter han.