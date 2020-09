Den tidligere danske landsholdsspiller Nicolai Jørgensen er gift med bloggeren Theresa Kofoed Jørgensen, og hun fortæller til Alt.dk, at parret har gennemgået en svær periode.

Parret er blevet forældre til en lille dreng, som hun gladeligt deler billeder af på Instagram til sine plus 100.000 følgere, og det er i forbindelse med hendes overvejelser om, hvad hun deler på det medie, at hun kommer ind på, at hun og Nicolai Jørgensen tidligere mistede et barn under graviditet.

»Der var også en periode, hvor jeg var ærlig på Instagram og delte, hvordan jeg oplevede det at være gravid. Jeg var omringet af gravide kvinder, der snakkede om, hvor fantastisk det var, men sådan havde jeg det slet ikke. Inden jeg blev gravid, så jeg masser af billeder af storsmilende kvinder med smukke runde maver, men der var aldrig nogle, der italesatte, at det også er fucking hårdt,« siger hun til Alt.dk.

Hun tilføjer:

View this post on Instagram 24.12.19 A true Christmas miracle WELCOME TO THE WORLD BABY VINCENT A post shared by THERESA KOFOED JØRGENSEN (@theresakofoed) on Dec 28, 2019 at 8:10am PST

»Så den snak valgte jeg at bringe op på min profil. Men det var også et farligt område, for der var straks nogle, der skrev til mig, at jeg bare skulle være taknemmelig og føle mig heldig, og hvis nu jeg havde prøvet at miste… Men jeg har faktisk mistet en graviditet! Så jeg ved udmærket, hvordan det føles.«

Heldigvis gik alting godt, da hun bar deres søn Vincent i maven, og han blev født juleaftensdag sidste år.

Nicolai Jørgensen var en overgang fast mand på landsholdet, men har ikke været med i over et år.

Hans seneste kamp for nationalmandskabet var EM-kvalkampen mod Irland i juni 2019.