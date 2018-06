Christian Eriksens oppasser er fysisk stærk, men taktisk har han mangler, siger Nicolai Jørgensen.

Saransk. Når Danmark lørdag aften tager hul på VM-slutrunden i Rusland mod Peru, bliver det for Nicolai Jørgensens vedkommende en kamp om håneretten med Perus Renato Tapia, der er Jørgensens kollega i Feyenoord.

Tapia har en central rolle på Perus hold, og fra udgangspunktet på den defensive midtbane skal han forsøge at bremse Christian Eriksen. Tapia er aggressiv og ikke bange for at slå sig eller give modstanderen skrammer, hvilket et gult kort i hver fjerde landskamp også indikerer.

Nicolai Jørgensen har stor ros til sin 22-årige klubkollega, men ser samtidig muligheden for, at han kan fanges ude af balance, når han skal dække Danmarks største stjerne.

- Tapia er ikke den største defensive spiller, men han er god på bolden og bomstærk. Han er svær at komme på kroppen af, og så er han bare sydamerikansk i sit presspil.

- Han er god til at læse, hvor spillet går hen, men taktisk måske lidt mindre god. Jeg tror, der vil være muligheder der, siger Nicolai Jørgensen.

Siden VM-lodtrækningen har de to holdkammerater talt om det forestående måde i Saransk.

Tapia har på flydende engelsk og hollandsk givet Nicolai Jørgensen det indtryk, at der til trods for taktiske forskelligheder er store ligheder mellem de to landshold.

- Vi har snakket meget om det og drillet hinanden meget. Også fordi det er den første kamp, og man ved aldrig, hvad der sker i kamp nummer et.

- De står lidt for nogle af de samme ting, som vi gør. De spiller på en lidt anden måde, men de går meget op i, at det er holdet, som skal vinde kampe og ikke enkelte spillere.

- Det har været spændende at snakke med ham om, og han siger, at de er bedre end os, men nu må vi vente og se, siger Nicolai Jørgensen og slår op i et grin.

I Feyenoord spiller Renato Tapia primært i centerforsvaret, men benyttes fra tid til anden på den defensive midtbane ligesom på landsholdet.

Danmark-Peru begynder klokken 18 dansk tid.

/ritzau/