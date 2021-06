Er han hypokonder? Har han underpræsteret i tre år? Dumpede han den fysiske test i Feyenoord og blev smidt ud af holdet af den nye træner, Arne Slot?

Historierne om den tidligere landsholdsspiller Nicolai Jørgensens forberedelser til den nye sæson med Feyenoord har allerede været mange i den første uge, selvom træningen dårligt er kommet i gang, og nu tager han bladet fra munden og slår tilbage.

»Det er bare en stor løgn og fuldstændig vanvid,« siger Nicolai Jørgensen blandt andet om beskyldninger mod ham.

I et interview med B.T. kort før sidste sæsons afslutning for en måned siden gjorde den danske angriber det klart, at et brud med klubben venter denne sommer, og allerede i de første dage af klubbens preseason er der noget mere fart på skilsmissen, end han havde forventet – også i en anden retning, end han håbede og regnede med.

Onsdag morgen sagde den tidligere træner og spiller i Feyenoord og nuværende fodboldekspert Willem van Hanegem sådan til ESPN:

»Hvis han vil væk, skal han væk. Ellers er han bare i vejen. Træneren har gjort det rigtige. Jeg har været irriteret over ham i et par år. Han er altid syg eller svag. Hvis han har en blå negl, er han ude af stand til at spille. Er det ikke irriterende? Han havde en fantastisk sæson, men siden da har han udelukkende lukreret på den. Alle spillere præsterede over evne i den sæson.«



Samme dag sagde hans seneste træner, Dick Advocaat, i et interview med De Oranjezomer:



»Han er en god dreng, men i de sidste tre år har han underpræsteret i forhold til, hvad han har fortjent. Han var en del skadet, og hver gang man tænkte, at nu var han tilbage, kunne han kun spille 45 minutter eller måtte helt ud. I øjeblikket er han ikke stærk nok. Hvis Jørgensen tager væk, vil en stor lønpost forsvinde. Jeg ved ikke, præcis hvor meget han tjener, men han er én af dem, der tjener mest.«

Nicolai Jørgensen er rasende over at læse, at han skulle have dumpet en test i Feyenoord. Foto: Mads Claus Rasmussen



Fredag dumpede denne historie så ind fra journalisten Martijn Krabbendam fra Voetbal International oven på, hvad han mente var løbetest, der ifølge ham aldrig har været set hårdere i klubben tidligere:



»En række af spillerne kæmpede virkelig med det, og én af dem var Nicolai Jørgensen, der ikke var i stand til at gennemføre disse test korrekt.«



Da B.T. fanger Nicolai Jørgensen, er det tydeligt at mærke, at han har fået nok af de mange historier om ham i Holland – især dem om, at han ikke vil spille, hvis han fejler det mindste, mens han er rasende over at se, at han skulle have dumpet en test, der ikke engang var en test.



»Der er intet som helst i de historier. Den fysiske test, der er snak om, var fire gange tre minutter, hvor man skulle se, hvor langt man kunne løbe. Den gennemførte jeg, der var ikke noget i det, og jeg lå lige i midten af resultaterne,« siger han og tilføjer:

»Der er selvfølgelig midtbanespillerne, som løber noget længere end angriberne, og det er helt normalt, så der var ikke noget i den test. Det var heller ikke en test, man kunne dumpe. Det var bare, for at trænerne kunne se, hvor fit man er på nuværende tidspunkt, så de til december kan måle, hvor meget vi har rykket os.«

»Jeg fatter ikke, at der er en eller anden journalist, der bringer et eller andet lykkeskud og håber, at det er rigtigt, at jeg har dumpet en test. Og det er slet ikke fair over for mig eller nogen andre, at man melder sådan noget ud. Det var ikke en bip-test, men blot en konditionstest,« raser den 30-årige angriber.

Ligeledes står han uforstående over for Willem van Hanegems udtalelser.



»Han er Feyenoord-mand, så jeg kan ikke helt forstå, hvorfor han har brug for at bringe sig selv frem for lige at få fem minutter på tv. I princippet burde han hellere respektere en mand, der er kommet og har hjulpet klubben med at vinde mesterskabet igen osv. i stedet for at gå så meget op i det, der er sket de sidste to, tre år, for der er så mange begrundelser for, hvorfor det er sket med skader osv.,« siger Jørgensen og bemærker:

Nicolai Jørgensens tid i Feyenoord kan være forbi denne sommer. Foto: ALEXANDER NEMENOV



»Igen, det er klubben, som har valgt ikke at sælge mig. Jeg er ikke den første, han har lavet sådanne udtalelser om, og jeg er nok ikke den sidste, så er der ikke mere at sige om det,« forklarer Nicolai Jørgensen, der bliver i samme boldgade, når han kan læser interviewet med sin træner gennem det seneste halvandet år, Dick Advocaat.



»Jeg synes, det er lidt svært, for når de begynder at nævne noget om lønninger, så er det klart, at jeg er en af de bedre betalte i Feyenoord, men samtidig kan man også vende den om og sige, at de også har haft chancen for at sælge mig otte gange, hvor jeg kunne have tjent mere, end jeg gør nu,« pointerer han og nævner:

»Så fra mit synspunkt har jeg fandeme også noget at være sur over, men jeg har aldrig klaget eller brokket mig over noget, så jeg synes ikke, at det er fair, at der er nogle, der går ud og snakker om penge, for der er jeg klart den, der har tabt, hvis man kigger på det på den måde. Jeg har været og er sindssygt glad for at være i Feyenoord, og jeg tror sgu ikke, at jeg ville bytte min tid her for penge,« slår han fast og fortæller alligevel om en svær tid i Feyenoord.

»Det er 100 procent rigtigt, at jeg ikke er en del af træningen, men træner for mig selv. Jeg kom tilbage ligesom alle andre og var fit og klar til preseason, og så har jeg denne her samtale med træneren, som spørger mig, hvad mine planer er,« siger den tidligere FCK-stjerne og sætter ord på samtalen med Arne Slot:

»Jeg fortæller ham, at jeg har været her i fem år, og det er ikke nogen hemmelighed, at det i vinter også var Feyenoords plan, at jeg skulle sælges, så vi ville kigge på det hen over sommeren, men så længe jeg er Feyenoord-spiller, respekterer jeg 100 procent min kontrakt og vil gøre alt, hvad jeg kan for at gøre det så godt som muligt.«

»Træneren sagde så, at han respekterede min ærlighed, men han ville også hellere fokusere på de 22 spillere, han ved, han har, så med al respekt syntes han, at det var bedre, at jeg trænede med en fysisk træner og på den måde holder mig fit, hvis der kommer en transfer. Det er helt normal procedure,« forklarer han og erkender:

»Jeg svarede, at jeg selvfølgelig er ked af den beslutning, for Feyenoord er min klub, og så længe jeg er her, så vil jeg gerne træne med holdet og mine holdkammerater osv., men jeg respekterer det syn, træneren har, for han kender mig ikke, og så vil han måske gerne pointere over for de andre, at hvis man gerne vil væk, er det fair, men så er man måske ikke en del af hans planer. Hvilket jo er meget normalt,« lyder det fra Nicolai Jørgensen.

Den tidligere topscorer i Æresdivisionen har et år tilbage af sin kontrakt i Feyenoord, og der venter ikke nødvendigvis en transfer rundt om det næste hjørne.

»For at være helt ærlig havde jeg ikke set, at det ville gå så stærkt, at jeg er ‘tvunget’ til, at der skal ske noget nu. Ikke for at det skal lyde anderledes, end at Feyenoord behandler mig super godt. Der er slet ikke noget der. Jeg har intet at klage over på nogen som helst måde, men jeg havde ikke regnet med, at jeg ikke skulle have den største del af min preseason med holdet i Feyenoord,« siger han og uddyber:

»Så lige nu afventer jeg lige situationen, for det kan jo godt være, at det første bud ikke er det bedste. Der er ikke noget under opsejling.«

Ikke på transferfronten. Men snakken om ham i Holland er en uset storm for Nicolai Jørgensen.