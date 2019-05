Nicolai Jørgensen har skiftet mening.

Efter tidligere at have antydet et farvel til Feyenoord satser Nicolai Jørgensen på at fortsætte i den hollandske topklub.

»Ja, det tror jeg. Jeg har brug for et rigtig godt og stabilt år. Man ved aldrig, hvad der sker, men jeg kunne godt bruge et år, hvor det hele spiller, og så må man tage den derfra,« siger Nicolai Jørgensen til B.T.

Rygterne om et brud mellem Nicolai Jørgensen og Feyenoord blussede for alvor op tidligere på året.

Nicolai Jørgensen til træning med det danske herrelandshold.

Nicolai Jørgensen fortalte i forbindelse med landsholdssamlingen i marts, at det efter en sæson med for meget drama og for lidt spilletid måske var blevet tid til at søge væk fra Æresdivisionens treer.

»Det tror jeg godt, at det kunne være tid til. Samtidig ved jeg ikke, hvad klubben har af planer. De har nogle gange sagt nej til, at jeg kunne komme væk. Og så er det måske lidt specielt at sætte mig på bænken. Nu må vi se, hvad der sker til sommer,« sagde Nicolai Jørgensen dengang.

Det blev den 28-årige landsholdsspiller spurgt ind til efter et interview med hollandske Algemeen Dagblad, hvor han satte ord på, at han havde været utilfreds med Feyenoord gennem en periode.

Det drejede sig til dels om den manglende spilletid, men også det missede skifte til Newcastle i januar 2018 gjorde ham til tider vred på sin arbejdsgiver, sagde han til hollandske medie.

Der har været rigtig gode perioder, men også nogle dårlige perioder, der har været lidt for præget af, at det har været turbulent i klubben. Nicolai Jørgensen

I dag er det et overstået kapitel, forklarer Nicolai Jørgensen.

»Jeg følte, at Feyenoord glemte lidt at se den anden vej, når de blev ved med at sige nej, nej, og nej til de tilbud, der kom. Så mens de blev ved med at sige nej, så glemte de måske lidt at holde mig glad, hvis man kan sige det sådan. At give lidt den anden vej. Men det er sådan, fodbold er,« siger Nicolai Jørgensen.

Tingene har også ændret sig i Feyenoord.

Klubben siger farvel til Giovanni van Bronckhorst, og ind kommer i stedet den tidligere forsvarskrumtap i blandt andre Manchester United, Jaap Stam.

Nicolai Jørgensen Fodboldlandsholdet træner på Brøndby Stadion før EM kvalifikationskampene mod Irland og Georgien, tirsdag den 28. maj 2019.

Samtidigt har den aldrende måltyv Robin van Persie lagt støvlerne på hylden, og det åbner muligvis op for spilletid til Nicolai Jørgensen.

Nicolai Jørgensen havde en længere samtale med Jaap Stam forud for landsholdssamlingen omkring hollænderens visioner i klubben.

Det gør blandt andet, at han i dag føler sig '100 procent' indstillet på at blive i Feyenoord.

»Det ser rigtig godt ud. Han vil spille meget offensiv fodbold og gøre det lettere for os at score mål. Så jeg ser frem til det med rigtig positive tanker og glæder mig til at komme i gang igen i Feyenoord.«

Ser Nicolai Jørgensen tilbage på sin samlede sæson, har der både været sure og søde bolsjer i godteposen.

Syv scoringer slutter han på i Æresdivisionen, hvoraf de fire kom i Nicolai Jørgensen sidste fem kampe for klubben, der mod slutningen af sæson lå til en sikker Europa League-plads, men langt efter Ajax og PSV i front.

»Det startede skidt for mig med fodskaden efter VM. Der har været rigtig gode perioder, men også dårlige perioder, der har været lidt for præget af, at det har været turbulens i klubben.«

»Til sidst var det fint med de fire mål, og nu ser jeg egentlig bare frem til landskampene og næste sæson,« siger Nicolai Jørgensen.