Nicolai Jørgensen er glad for at være med landsholdet efter en udfordrende tid hjemme i hollandske Feyenoord.

Landsholdsangriberen Nicolai Jørgensen har haft en svingende start på foråret i den hollandske storklub Feyenoord.

Blot et enkelt mål er det blevet til i 2019, og i halvdelen af kampene har han måttet affinde sig med at starte på bænken.

Derfor fungerer den aktuelle landsholdssamling som et kærkomment afbræk for Åge Hareides foretrukne angriber.

- Når man kommer hjem og er med landsholdet, så får man bare en fantastisk glæde. Specielt når man har haft nogle hårde uger i Holland.

- Man får en kæmpe gejst af at være sammen med mange af dem, jeg er vokset op med i fodbold. Så glemmer man det hele lidt.

- Det er en helt vild befrielse at være med landsholdet, hvor man kan tale med Jon (Dahl Tomasson, red.) og Åge. De går også til en og spørger, hvorfor tingene er, som de er, siger Nicolai Jørgensen søndag formiddag.

Da han i mandags mødte ind i landsholdslejren lagde han ikke skjul på, at han følte sig ude i kulden i Feyenoord, hvor han tidligere har været topscorer.

Efter jul er han røget ind og ud af holdet i den hollandske storklub, der også står foran et trænerskifte. Til sammenligning er der meget mere ro over at være samlet med landsholdet, hvor alle kender sin plads.

Her står Nicolai Jørgensen skarpt i kampen om pladsen som landsholdets forreste angriber.

Han startede på banen i de to sidste kampe i Nations League i efteråret, lige som han gjorde i generalprøven mod Kosovo i torsdags.

Hans fokus er aktuelt rettet mod tirsdagens EM-kvalifikationskamp ude mod Schweiz, før han vender tilbage til den mere uvisse tilværelse i Holland.

I Rotterdam-klubben står han foran et møde, der kan definere, om han er på vej mod et klubskifte til sommer.

- Jeg ved, at jeg skal have et møde med klubbens sportsdirektør i næste uge, når jeg er kommet hjem. Jeg må høre, hvad han har at sige, og hvad klubben tænker, siger Nicolai Jørgensen.

Efter næsten tre år i den hollandske klub medgiver han, at det kunne være tid til luftforandring.

- 100 procent. Det tror jeg godt, at det kunne være, siger han.

