Den danske landsholdsangriber scorede til 2-0, da Feyenoord vandt for femte kamp i træk i Æresdivisionen.

Nicolai Jørgensen fandt vej til netmaskerne, da Feyenoord lørdag tog imod Emmen i den hollandske Æresdivision.

Den danske landsholdsangriber scorede til 2-0 i Feyenoords sejr på 3-0.

Jørgensen slog til efter lidt over en times spil. Her prikkede han bolden i mål efter et frispark, der blev sendt ind i feltet af Steven Berghuis.

Med sejren, der var holdets femte i træk, har Feyenoord 40 point på tabellens tredjeplads, hvilket er syv færre end både Ajax og AZ Alkmaar på henholdsvis første- og andenpladsen.

Det er danskerens tredje mål i de seneste tre ligakampe. Forrige weekend scorede han to gange mod Heerenveen.

Lørdagens mål var Jørgensens femte i alt i denne sæson, som for hans vedkommende blev indledt med en knæskade.

Først i slutningen af oktober blev danskeren en mere eller mindre fast del af Feyenoords start-11'er.

Feyenoords øvrige mål lørdag blev leveret af Oguzhan Özyakup og Luis Sinisterra. Emmen havde danske Nikolai Laursen på bænken i hele opgøret.

/ritzau/