Den danske angriber Nicolai Jørgensen har ramt målformen i Feyenoord, hvor det er blevet til to mål på en uge.

Nicolai Jørgensen er i scoringshumør.

Søndag nettede den danske landsholdsangriber for anden kamp i træk for Feyenoord, da holdet vandt 3-0 over Venlo i den hollandske Æresdivision.

Jørgensen scorede til 2-0 med cirka 20 minutter tilbage af kampen, da han en meter udenfor feltet bankende bolden i mål med et fladt skud.

Det er den 28-årige danskers anden scoring i samme uge, efter at han torsdag også blev noteret for et mål mod Heerenveen.

Nicolai Jørgensen er nu oppe på 9 mål i 26 kampe i denne sæson.

Danske Younes Namli fandt også vej til målnettet for Zwolle søndag i holdets storsejr på hele 5-0 over Fortuna Sittard i den bedste hollandske række.

24-årige Namli scorede til 2-0 fem minutter inde i anden halvleg. Midtbanespilleren hamrede en returbold i mål efter et løb ind i feltet.

Kort forinden var to skud fra holdkammeraten Mike van Duinen blevet blokeret af Sittard-forsvaret, hvorefter Younes Namli var på pletten.

Nicolai Jørgensen og Feyenoord ligger på tredjepladsen i Æresdivisionen. Zwolle og Younes Namli indtager 11.-pladsen.

/ritzau/