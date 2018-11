Feyenoord kom bagud 0-1, men tre scoringer af Nicolai Jørgensen var med til at sænke ADO Den Haag med 5-1.

Angriberen Nicolai Jørgensen er formentlig at finde i Danmarks landsholdstrup for første gang siden VM-slutrunden, når landstræner Åge Hareide mandag udtager truppen til Nations League-kampene mod Wales og Irland.

Torsdag aften illustrerede han, at han er helt ovre den skade, der har genereret ham i sæsonstarten.

Hele tre gange var han i målscorerens rolle, da Feyenoord vandt med 5-1 hjemme over ADO Den Haag i pokalturneringens 16.-delsfinaler.

Storklubben fra Rotterdam fik ellers en skidt start på opgøret og indkasserede et mål allerede efter syv minutter. Men Nicolai Jørgensen sørgede for, at aftenen alligevel endte lykkeligt for tilskuerne på De Kuip.

Efter 17 minutter udlignede han til 1-1, og inden pausen havde holdkammeraten Eric Bottheghin bragt Feyenoord foran 2-1.

Målet til 3-1 var en af Jørgensens lettere scoringer i karrieren. Bolden faldt ned foran ham i det lille felt, og via overliggeren sendte han den i mål.

Ti minutter før tid fjernede danskeren den sidste tvivl om kampens udfald, da han snød offsidefælden og scorede til 4-1 på en friløber. Danskeren fejrede målet ved at stikke tre fingre i vejret for at markere sit hattrick.

Derefter lod han sig udskifte til stående applaus.

Fra bænken kunne han se svenskeren Sam Larsson lukke målscoringen med målet til 5-1.

