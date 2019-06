Landsholdets Nicolai Jørgensen har lagt et år mere til sin kontrakt med Feyenoord, så den løber til 2022.

Den danske landsholdsspiller Nicolai Jørgensen forlængede fredag sin kontrakt med hollandske Feyenoord.

På Twitter meddeler klubben, at parterne har forlænget samarbejdet, så det løber frem til 2022.

Dermed har den 28-årige danske angriber lagt yderligere et år til sin kontrakt, der stod til at udløbe i 2021.

I den forgangne sæson er Nicolai Jørgensen noteret for 29 kampe i alle turneringer og 11 scoringer for Rotterdam-klubben.

Han har spillet 39 landskampe for Danmark og scoret ni gange for A-landsholdet.

Nicolai Jørgensen skiftede i 2016 fra FC København til Feyenoord, hvor han blev topscorer i Æresdivisionen i den efterfølgende sæson.

Klubben får ny træner til den kommende sæson, da den tidligere Manchester United-spiller Jaap Stam træder til.

Han udtalte sig fredag til Voetbal Internatinal om muligheden for at forlænge med Nicolai Jørgensen, efter at klubben mister Robin van Persie, og muligvis også siger farvel til Steven Berghuis og Tonny Vilhena.

- Klubben og Nicolai sender et godt signal med dette. Nicolai har bevist, at han er en af de bedste angribere i Æresdivisonen.

- Med hans erfaring, tekniske kvaliteter og fysiske evner vil han og de andre angribere gøre en forskel for Feyenoord. Jeg glæder mig til at arbejde sammen med ham, citeres Jaap Stam for.

I samme artikel sætter teknisk direktør i Feyenoord, Sjaak Troost også ord på:

- Det er godt for Nicolai efter en sæson, der på grund af skader ikke blev det, han havde håbet på. Han er irriteret og vil revanchere sig med Feyenoord i forhold til den seneste sæson. Han sender et godt signal til de andre spillere.

Feyenoord sluttede på tredjepladsen i den netop overståede sæson i Æresdivisionen. Klubben var 21 point efter mesterholdet Ajax.

/ritzau/