Nicolai Jørgensen har ikke haft den bedste sæson i Feyenoord, og søndag løb følelserne af med den danske angriber.

Han kunne ses råbe efter sin træner Dick Advocaat for derefter at sætte sig vrissent på bænken, da han blev taget ud med syv minutter tilbage af Feyenoords 1-1-kamp mod Utrecht.

Og den episode blev efterfølgende et tema i hollandsk presse, som spurgte Feyenoord-træneren ind til situationen.

»Jeg blev også nogle gange skiftet ud, da jeg var fodboldspiller, og jeg var heller ikke altid glad for det. Jeg forstår, at han var vred. Han sagde: 'Jeg er angriber, og jeg vil score mål'. Jeg svarede: 'Så skulle du have vist det',« fortæller Dick Advocaat til Fox Sports.

Nicolai Jørgensens uge har heller ikke været den bedste. Torsdag blev han udvist af Europa League-opgøret mod CSKA Moskva, da han modtog sin anden advarsel kort efter pausen.

Og søndag gik han så målløs fra banen. Men trods den ophedede situation med træner Advocaat skal han næppe frygte for store repressalier.

»Det var et skænderi med en spiller, og det betyder ikke noget. Bagefter kom han til mig og sagde undskyld. Han er en sød dreng,« siger Dick Advocaat.

Nicolai Jørgensen har fået sin sæsonstart i Feyenoord ødelagt af skader, som har holdt ham ude af adskillige kampe. Derfor er det også kun blevet til ét mål i seks kampe i denne sæson. Men det har ikke fået fansene til at vende sig mod danskeren.

Tværtimod stillede mange Feyenoord-fans for mindre end et par uger siden op foran Nicolai Jørgensen og konen Theresa Kofoed Jørgensens lejlighed med opbakning til danskeren.