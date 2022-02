FC København hentede på transfervinduets sidste dag Nicolai Jørgensen tilbage til klubben, og selvom han kun har fået en kontrakt, der gælder sæsonen ud, håber han på meget mere.

»Jeg har kæmpet rigtig hårdt for at komme dertil, hvor jeg er nu, og jeg bygger på hver uge. Nu venter jeg bare på, at alt bliver forløst, så jeg kan gøre det så godt, at FCK forhåbentlig har lyst til at skrive kontrakt med mig igen til sommer. Det er i hvert fald mit mål,« siger Nicolai Jørgensen.

31-årige Jørgensen fortæller, at chancen for et comeback til FCK var den perfekte mulighed for at opfylde familiens ønske om at komme hjem til Danmark igen.

»Da FCK ringede, var jeg sikker på, at det var det rigtige,« siger Jørgensen.

Det lå dog ikke lige i kortene, at Nicolai Jørgensen skulle hentes hjem i vinterens transfervindue. FCK havde nemlig allerede hentet offensive forstærkninger i form af Khouma Babacar, Paul Mukairu, Akinkunmi Amoo og Mamoudou Karamoko.

»FCK havde sagt til mig, at det måske først blev i transfervinduet til sommer, at det var en mulighed. Men så fik jeg opkaldet, og det var jeg utrolig glad for. Det var en hurtig proces, som endte rigtig godt,« siger en glad Nicolai Jørgensen.

FCKs nye nummer 9 spillede 137 kampe i sin første periode i klubben fra 2012 til 2016. Herefter blev han solgt til den hollandske storklub Feyenoord.

Netop mens han var i Feyenoord i den hollandske storby Rotterdam, blev Nicolai Jørgensen og konen Theresa Kofoed forældre til sønnen Vincent. Det blev de i 2019.

Det er dog ikke forældreskabet, der nu har bragt familien Jørgensen fra Kasimpasa og Istanbul og hjem til Danmark og København.

»Min søn trivedes rigtig godt i både Tyrkiet og Holland, så der var ingen problemer der. Men jeg havde spillet knap seks år ude, og så var det rart at komme hjem,« siger Jørgensen og tilføjer:

»Der var en kæmpe kulturforskel i Tyrkiet sammenlignet med Holland. Nu boede jeg jo i Istanbul, som er en fantastisk by og en virkelig fed by at bo i. Men der var ikke den store forskel for ham (Vincent, red.), ud over at vejret var bedre i Tyrkiet end i Holland,« griner han.

Jørgensen nåede kun et halvt år i Tyrkiet, hvor han ifølge ham selv endte i en mærkelig situation.

»Jeg startede super godt med at score to mål, men så fik jeg corona. Restriktionerne dernede (i Tyrkiet, red.) var virkelig hårde, så jeg var ude i over en måned, hvor jeg bare var derhjemme. Der var en anden angriber, som scorede en masse mål i mellemtiden, og jeg endte i en svær situation. Så kunne jeg sidde på bænken, eller jeg kunne komme hjem og forhåbentlig få mere spilletid, end jeg kunne få dernede,« fortæller Jørgensen om situationen, der fik ham tilbage til FCK.

Og netop hjemkomsten til FC København er Jørgensen tydeligt glad for. Hans drøm er nu at slutte sin karriere i klubben.

»Jeg spiller i den klub, hvor det hele startede, og det er altid specielt. På en eller anden måde har jeg jo udtjent min værnepligt herinde før, så derfor handler det bare om at finde et godt niveau og hjælpe holdet med at vinde mesterskabet både på og uden for banen,« fortæller Jørgensen.

»Jeg er kommet hjem igen,« afslutter han.