Søndag gjorde Nicolai Jørgensen comeback for sin hollandske klub Feyenoord efter en knæskade, og det endte med at blive en helt særlig oplevelse.

For da den danske landsholdsangriber blev skiftet ind i opgøret mod ADO Den Haag, blev han helt chokeret over den modtagelse, han fik.

Det fortæller han til den hollandske avis De Telegraaf.

»Jeg ved ikke, hvad der skete med mig. Jeg følte så meget varme og så meget påskønnelse fra fansene. Utroligt at opleve. Det gjorde mig meget følelsesladet. Det gik ind under huden,« siger Jørgensen og fortsætter:

»For at være ærlig var jeg så chokeret, at det blev forkrampet.«

Den 28-årige angriber har ikke spillet for sin klub siden den 15. maj, og derfor havde han heller ikke regnet med at få mange minutter i søndagens opgør.

Det var derfor også en lettere overrasket dansker, der endte med at få en halv time på banen.

»Det var i forvejen et specielt øjeblik for mig, fordi jeg har været ude så længe. Så drømmer man hele tiden om, at man spiller for holdet igen, og på vores eget stadion. Jeg regnede med fem minutter i slutningen af kampen. Men træneren råbte meget tidligt: Hey, Nico...«

Søndagens opgør mod ADO Den Haag med en 3-2-sejr til Feyenoord, der dermed får en tiltrængt sejr efter en skuffende start på sæsonen.

Med sejren ligger de nu på syvendepladsen med ni point efter de første fem kampe.

Nicolai Jørgensen blev i 2016/17-sæsonen ligatopscorer med 21 mål for Feyenoord, der samtidig vandt mesterskabet i danskerens første sæson i klubben efter skiftet fra FC København.

Sidenhen har danskeren haft svært ved for alvor at finde formen og i sidste sæson blev det således kun til syv scoringer i den hollandske Æresdivision.