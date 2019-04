Nicolai Jørgensen skal afsone to karantænedage efter sit røde kort, som han fik for at sparke en modstander.

Landsholdsspilleren Nicolai Jørgensen har haft en svær sæson i hollandske Feyenoord, og i weekenden nåede hans sæson et nyt lavpunkt med udvisningen i ligakampen mod Heracles.

Her var han frustreret efter en nærkamp og sparkede en modstander i en hævnakt. Det udløste mandag en karantænedom på to spilledage.

Nu angrer Jørgensen i et interview med De Telegraaf.

- Det er en fejl, jeg kun begår én gang i mit liv. Jeg beklager over for mit hold, for klubben og for fansene. Jeg havde allerede den følelse, da det skete, men jeg føler stadig, det er godt at melde klart ud, siger Nicolai Jørgensen.

Efter kampen kritiserede træner Giovanni van Bronckhorst danskerens aktion.

- Det var dumt af Nicolai. Jeg kan ikke acceptere, at han trækker sådan et rødt kort i en så vigtig i kamp i denne fase af turneringen, sagde van Bronckhorst.

Klubben har da også straffet danskeren med en bøde, men beløbet er ikke kendt.

Stillingen var 1-1 efter godt en times spil, da Jørgensen blev udvist, men det lykkedes alligevel for Feyenoord at vinde opgøret med 2-1.

Klubben ligger nummer tre i Æresdivision og er 18 point efter topholdene PSV og Ajax. Jørgensen er noteret for fem ligascoringer i sæsonen.

/ritzau/