Nicolai Boilesen var ærgerlig over, at FC København ikke stod bedre defensivt mod Atlético Madrid.

København. Hvis man skal vinde over et klassehold som Atlético Madrid, så skal man score på sine chancer og stå stærkt defensivt.

Det mener FC København-spilleren Nicolai Boilesen, som erkender, at ingen af delene lykkedes for hjemmeholdet i torsdagens 1-4-nederlag i den første af to kampe om at komme videre til ottendedelsfinalen i Europa League.

- Vi skabte rigeligt med chancer til at score flere mål mod et af de bedste defensive hold i Europa. Offensivt var det godkendt, selv vi skulle have sparket nogle flere af vores chancer i kassen.

- Det var som hold, at vi fejlede defensivt, siger Boilesen.

I begyndelsen af kampen begik FCK-forsvaret flere individuelle fejl, som dog ikke endte med at koste noget.

Siden kom FCK tilmed foran 1-0, men de defensive fejl i FCK-forsvaret var ikke blevet elimineret. Det udnyttede spanierne til at score fire gange.

- I sidste ende var det individuelle fejl, der satte dem i gang, og så er det svært at vinde sådan en fodboldkamp, siger Boilesen.

På torsdag venter returopgøret i Madrid, og det handler nu om noget andet end det videre avancement i turneringen for FCK's vedkommende.

- Jeg ville nok stå og lyve, hvis jeg sagde, at den bliver 4-0 til os dernede. Men det betyder jo ikke, at vi er ligeglade med den kamp.

- Som hold får vi stor erfaring af at spille de her kampe på dette niveau. Man tager mere med fra sådan en kamp, end man lige tror.

- Selvfølgelig er vi meget skuffede på nuværende tidspunkt, men vi skal også tage de positive ting med videre, siger Boilesen.

