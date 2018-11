Nicolai Boilesen sidder over søndag mod AaB, men regner med at være klar igen efter landsholdspausen.

FC Københavns Nicolai Boilesen regner med, at han er hurtigt klar igen, efter at han torsdag aften måtte lade sig udskifte med en skade i Europa League-kampen mod Slavia Prag.

I det 35. minut kunne han selv forlade banen, efter at havde fået et riv i baglåret. Fra bænken kunne han se holdkammeraterne spille 0-0.

- Det var et lille riv i højre baglår, men jeg er rimelig sikker på, at jeg tog det i optrækket. Jeg har heller ikke vildt ondt lige nu, siger Boilesen, som dog afskriver søndagens superligakamp mod AaB.

- Det er udelukket, at jeg spiller i Aalborg på søndag, men jeg håber, at jeg er klar efter landsholdspausen, siger Boilesen.

Både da Boilesen var på banen, og efter at Pierre Bengtsson erstattede ham, holdt FCK hjemmeholdet fra de helt store muligheder til stor tilfredshed for den småskadede udskifter.

- De havde en masse skud udefra, men jeg ved ikke, om de havde en rigtig stor chance mod os i dag, mens de har kreeret mange store chancer i de andre kampe i gruppen. Det er en cadeau til os, siger han.

Backen vurderer, at FCK nu er ovre at skulle spille imod gruppens stærkeste hold.

- Jeg synes faktisk, at Slavia Prag er det bedste hold i gruppen. De var seedet som nummer fire, men rent spillemæssigt har de været sværere at spille imod end Zenit og Bordeaux, siger Boilesen.

Gruppen toppes dog af Zenit, som FC København møder på udebane i slutningen af november. I den sidste gruppekamp kommer Bordeaux til København, og FCK skal formentlig vinde begge kampe for at gå videre.

Det er ikke så dårligt et scenarie, som det umiddelbart kan lyde, vurderer Nicolai Boilesen.

- Med to sejre i de sidste to kampe, er vi sikre på at gå videre. Det er jo, som vi gerne vil have det, vi vil have skæbnen i vores egne hænder, siger han.

/ritzau/