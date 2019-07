Nicolai Boilesen skal se FC Københavns næste mange kampe fra bænken.

FC København-staben holdt formentligt vejret, da Nicolai Boilesen blev båret fra banen i en træningskamp mod russiske FC Orenburg i tirsdags.

Nu er dommen kommet, og det er ikke en god en af slagsen.

En scanning har nemlig vist, at Boilesen har pådraget sig en langtidsskade, skriver FC København på deres hjemmeside.

En scanning har desværre vist, at @NicoBoilesen fik en meget alvorlig knæskade i går og er ude i 6-9 måneder #fcklive https://t.co/3zDBvkjZSv pic.twitter.com/IGAGJgtxYV — F.C. København (@FCKobenhavn) 3. juli 2019

Løverne fra hovedstaden må undvære deres stjernespiller i op til ni måneder.

Et vrid i knæet og derefter store knæsmerter har vist sig at være et overrevet korsbånd samt mindre skader på ledbånd og menisk.

'Jeg kunne mærke med samme, at den var gal, og det blev desværre bekræftet i dag,' siger Nicolai Boilesen til klubbens hjemmeside og fortsætter:

'Det er en alvorlig skade for en fodboldspiller, men andre har haft lignende skader og er kommet stærkt igen, så jeg må bare indstille mig på operation og lang genoptræning og arbejde mod at komme stærkt tilbage til næste år,' siger FC København-spilleren.

Vis dette opslag på Instagram Shit happens! Jeg har oplevet værre ting i livet, men jeg ville lyve hvis jeg sagde det ikke gør ondt. Korsbåndet er gået sig en tur, samt mindre skader på ledbånd og menisk. Ting sker af en årsag, og når man møder modgang kan man enten lade det besejre én, eller gøre én stærkere. Jeg tager hermed udfordringen op med et smil Vi ses på stadion Et opslag delt af Nicolai Boilesen (@boilesen) den 3. Jul, 2019 kl. 11.44 PDT

Nicolai Boilesen har delt et billede på sin Instagram-profil, hvor han er omgivet af flere af sine holdkammerater, der er på sygebesøg:

Han skriver: 'Shit happens! Jeg har oplevet værre ting i livet, men jeg ville lyve hvis jeg sagde det ikke gør ondt. Korsbåndet er gået sig en tur, samt mindre skader på ledbånd og menisk. Ting sker af en årsag, og når man møder modgang kan man enten lade det besejre én, eller gøre én stærkere. Jeg tager hermed udfordringen op med et smil. Vi ses på stadion.'

Flere af har kommenteret billedet med opmuntrende ord, hvor de ønsker deres 'bro' god bedring.

Nicolai Boilesen fik sit fodboldgennembrud på Ajax' førstehold i 2011 og har spillet for hollænderne indtil 2016, hvor han skiftede til FC København.

FCK skal møde OB på udebane i holdetsa sæsonpremiere i Superligaen 14. juli.