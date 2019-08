Én aktion. Én forkert landing.

Det var, hvad der endte med at koste Nicklas Pedersen karrieren som fodboldspiller. Og nu sætter han ord på, hvordan det var at skulle sige farvel til den sport, han elsker.

»Jeg hylede først, da jeg kom hjem, og det første, Rosa (Nicklas Pedersens datter, red.) ville, var at spille bold. Jeg vidste, at det var slut – det havde jeg en rimelig god fornemmelse af,« siger Nicklas Pedersen til Dagbladet Ringsted.

»Jeg var ked af det, sur og irriteret over det. Men der er jo ikke så meget at gøre ved det hele. Skader kommer altid på et dårligt tidspunkt. Jeg synes bare også, at den kom på et mærkeligt tidspunkt, hvor jeg endelig var helt fit.«

Tiden skal skrues tilbage til 5. februar i år. Her var den tidligere landsholdsspiller til træning i Holland, da det går helt galt, efter han har modtaget bolden.

Han ville vende på en forsvarsspiller, men fik trådt på hans fod på en sådan måde, at Pedersens egen vendte forkert. Knæet blev vredet i en sådan grad, at det nåede jorden. Smerten kendte han. For fem år tidligere kom han til skade med samme knæ.

»Jeg følte 'bare', at det var lidt værre denne gang. Og det var det også. Korsbåndene var røget, to gange menisk var røget, og der var to bruskskader. En totalskade. De blev nødt til at tage nogle skruer ud fra den tidligere korsbåndsoperation og så fylde hullerne ud med knogle fra et andet menneske,« fortæller 31-årige Nicklas Pedersen.

Tre måneder efter han fik skaden – 15. maj 2019 – blev det officielt meldt ud: Nicklas Pedersen stoppede efter lægernes anbefaling som professionel fodboldspiller.

Risikoen ved at fortsætte var for stor, og han ærgrer sig over, han ikke selv kunne være herre over, hvornår støvlerne blev lagt på hylden efter en karriere, hvor skader – desværre for ham – har spillet en stor rolle.

Som fodboldspiller nåede han at repræsentere Herfølge og FC Nordsjælland i Danmark, inden turen gik til hollandske FC Groningen.

Efterfølgende skiftede han til belgisk fodbold, hvor han nåede at spille for Mechelen, Gent og Oostende, inden han sidste sommer vendte tilbage til Holland og FC Emmen.

På det danske A-landshold nåede Nicklas Pedersen at at spille 13 kampe og score et enkelt mål. Debuten var tilbage i 2010 i en testkamp mod Tyskland, og den sidste kamp, han nåede at spille inden sit stop, var i september 2013 mod Malta i VM-kvalifikationen.