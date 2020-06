Nicklas Bendtner er klar til at give mere end to millioner kroner for sin nye bil.

»Det er rigtigt, rigtigt, rigtigt mange penge. Men for bilen, måden den er på og historien, så synes jeg egentlig, at det er ok,« siger han.

I det nyeste afsnit af dokuserien 'Bendtner og Philine' på Dplay er den tidligere landsholdspiller på biljagt. Han er taget til Köln for at kigge på en bil, der slet ikke bliver forhandlet i Danmark: En Rolls-Royce Black Badge Wraith.

Og prisen er altså også derefter. Selv om Nicklas Bendtner med egne ord er forelsket i bilen, er han samtidig fuldt ud bevidst om, at kæresten Philine Roepstorff ikke synes, at så stort et bilkøb er nogen god ide.

»Philine synes, at det køb, jeg vil foretage mig, er hovedløst. Det er jeg helt sikker på. Jeg kan på sin vis godt give hende ret i, at det er rigtigt, rigtigt mange penge at bruge på en bil, men for at få de ting, man drømmer om, skal det gøre lidt ondt,« siger Nicklas Bendtner:

»Jeg ved ikke, hvorfor hun har det sådan. Det er mine egne penge, jeg har selv tjent dem, så jeg kan selv bruge dem på det ting, jeg ønsker.«

Men som Philine Roepstorff også konstaterer om Nicklas Bendtners øjeblikkelig situation.

»Han skal lige forstå, at han faktisk ikke har et job lige nu,« siger hun i afsnittet med henvisning til, at angriberen har været klubløs siden afskeden med FC København i december sidste år.

Her er den omtalte bil: Rolls-Royce Black Badge Wraith.

Og hun har også andre begrundelser for, hvorfor hun er imod købet - selv om hun egentlig har givet op i forhold til at komme med indvendinger mod kærestens store forbrug.

»Det er en eller anden megadyr fancy bil, som ingen mennesker har i Danmark. Og den vil han bare have, for han vil jo have alt det, som folk ikke har herhjemme,« siger Philine Roepstorff:

»Jeg har bare givet op. Jeg intet mere at sige. Han har ingen realitetssans. Det er så sindssygt. Han tror bare, at hvis du vil have noget, kan du få det. Og det er jo fordi, at han har levet, som han har levet. Jeg er bare altid den sure skid.«

Nicklas Bendtner ender dog med ikke at købe den dyre Rolls Royce, selv om det hele er blevet forhandlet på plads. For da han kommer hjem til København beslutter han sig for alligevel at tage det lidt med ro, også på grund af coronakrisen.

»Fordi det er et meget ustabilt marked, og fordi jeg ikke har fået solgt alle de ting, jeg selv har til salg, synes jeg, at det er dumt at lægge så mange penge for noget så usikkert som en bil, hvor du ved, at du vil tabe,« konstaterer han.

