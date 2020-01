Nicklas Bedtner får flere og flere små projekter uden for fodboldbanen.

Mandag kom det frem, at han og kæresten Philine Roepstorff skal være med i en tv-serie om deres eget liv. Tirsdag er der nyt fra Bendtner inden for mode.

På Instagram afslører han, at det nu er muligt at købe officiel 'Lord Bendtner'-merchandise på Philine Roepstorffs hjemmeside.

I første omgang drejer det sig om to trøje og fire T-shirts med forskellige former for 'Lord Bendtner' skrevet på.

Kælenavnet 'Lord' startede på sociale medier for flere år siden, hvor folk ganske enkelt blot kommenterede 'Lord', hver gang Bendtner havde delt et nyt billede på Instagram.

Siden hen tog det fart, så 'Lord' også blev hans kaldenavn blandt landsholdskollegaerne - og den 32-årige angriber har altså også selv taget det til sig nu.

Modebranchen er nu heller ikke nu for Nicklas Bendtner.

I april lancerede han og Philine Roepstorff et hattefirma ved navn Benphy, og i november luftede han offentligt idéen om at gå ind i champagne- og vinbranchen.

Fodboldmæssigt står det til gengæld stille for Nicklas Bendtner lige nu.

Angriberen fik ikke forlænget sin kontrakt med FC København efter at have været der i et halvt år på prøve, og han formåede aldrig for alvor at vise fordums styrke frem.

Derfor er Nicklas Bendtner altså fri til at skrive under med en ny klub, og tidligere i januar kunne B.T. fortælle, at han fortsat overvejer, hvorvidt han skal forsøge sig med et nyt fodboldeventyr eller lægge støvlerne på hylden.

