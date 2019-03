Nicklas Bendtner har været meget i fokus, siden han vendte tilbage til Rosenborg i februar.

Og blot en uge før sæsonen starter i det norske er ikke nogen undtagelse.

For mandag spiller Rosenborg den sidste træningskamp, inden det bliver alvor, og her kommer Nicklas Bendtner ikke i spil. Det slår klubbens træner fast.

»Nicklas og jeg har en fælles forståelse om, at han har et for tyndt grundlag, efter vi kom hjem fra Marbella, til at bidrage i dag,« siger den norske klubs træner Eirik Horneland til Adresseavisen.

Den danske angriber er ikke engang i truppen til Rosenborgs generalprøve i svenske Norrköping, og det har været sparsomt med kampe til danskeren, efter han vendte tilbage til klubben for lidt over en måned siden.

Faktisk er det blot blevet til en enkelt af slagsen for Nicklas Bendtner, der var i aktion mod Brann, da klubben var på træningslejr på Marbella.

Her fik han også en lille skade, og han var ikke med, da Rosenborg spillede mod Molde.

I forvejen var Nicklas Bendtner en smule efter sine holdkammerater, da han stødte til opstarten senere som følge af sin afsoning med fodlænke i København. Dog blev det understreget, at han havde holdt formen ved lige, mens han tilbragte de 50 dage i den danske hovedstad.

Nicklas Bendtner på et pressemøde i Rosenborg, efter det kom frem, at han var involveret i en sag om vold mod en taxichauffør. Nicklas Bendtner blev efterfølgende dømt. Foto: TERJE PEDERSEN Vis mere Nicklas Bendtner på et pressemøde i Rosenborg, efter det kom frem, at han var involveret i en sag om vold mod en taxichauffør. Nicklas Bendtner blev efterfølgende dømt. Foto: TERJE PEDERSEN

Han blev meldt i god form, men i Rosenborg har de gennem hele opstarten lagt vægt på, at de ville passe på danskeren - netop så han ikke løb ind i skader.

Der har dog været en del snak om Nicklas Bendtner, og efter Branns kamp mod Rosenborg, var det førstnævntes midtbanespiller Kristoffer Løkberg, der var ude med en kommentar om Nicklas Bendtner, som han kritiserede for ikke at 'levere optimalt' i presspillet for Rosenborg.

»Hvis jeg havde Bendtner som angriber på mit hold, ville jeg være en smule ærgerlig,« sagde han i podcasten Rasmus&Saga efter kampen.

Nicklas Bendtner kom til Rosenborg i marts 2017, og den kommende sæson er den tredje for danskeren i det norske.