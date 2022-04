Han købte villaen i 2020, men nu skal Nicklas Bendtner videre.

For den tidligere fodboldspiller har sat sit hjem i Nordsjælland til salg.

Ifølge Tinglysningen gav Nicklas Bendtner i 2020 12,9 millioner for ejendommen tilbage i 2020, så der er altså udsigt til en pæn gevinst, hvis villaen bliver solgt til prisen. Den koster nemlig 35 millioner kroner.

Den store villa, der ligger i Hørsholm, er på 427 kvadratmeter, har ni værelser og derudover hører der en kæmpe grund med til ejendommen, der er sat til salg hos ejendomsmægleren Ivan Eltoft Nielsen.

Selve huset er 90 år gammelt, men i 2020 blev det gennemrenoveret, lyder det i salgsopstillingen.

Nicklas Bendtner har tidligere fortalt i programmet 'Bendtner og Philine', at han nød at bo på landet, hvor der er en anden ro end i byen.

I programmet har man også kunnet se, hvordan han og ekskæresten Philine Roepstorff indrettede og arbejdede på huset, ligesom der er blevet anlagt en sportsbane med både tennis og fodboldmål udenfor samt et fitnesscenter.

Der er desuden garage, hvor der er plads til fire biler, fremgår det af salgsopstillingen.

Den i dag 34-årige Nicklas Bendtner sluttede sin karriere i FC København i december 2019. Her blev hans kontrakt ikke forlænget, og efterfølgende satte coronapandemien en stopper for et nyt eventyr i udlandet.

Han nåede i sin karriere blandt andet at repræsentere Arsenal, Juventus og Roseborg, inden karrierens sidste punktum blev sat hjemme i Danmark.

Derudover var han også en stor profil på det danske landshold, som han spillede 81 kampe for – her blev det til 30 mål for angriberen, der spillede sin sidste kamp i den røde og hvide trøje i marts 2018.

Han har efterfølgende taget sin UEFA A-licens hos DBU, da han blandt andet drømmer om at blive fodboldtræner, har han tidligere fortalt.